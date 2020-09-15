Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

New Florida Department of Economic Opportunity leader promises agency will improve

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:36s - Published
New Florida Department of Economic Opportunity leader promises agency will improve

New Florida Department of Economic Opportunity leader promises agency will improve

The new director of the Florida Department of Economic Opportunity is promising the department will "turn a new leaf" under his management.

SYSTEM.

DANE EAGLE STARTED THEJOB ON MONDAY AFTER THEGOVERNOR PICKED HIM TO LEADTHE STATE'S DEPARTMENT OFECONOMIC OPPORTUNITY EARLIERTHIS MONTH.

CAPITOL REPORTERFORREST SAUNDERS TELLS US HOWHE WILL BE DIFFERENT THAN HISPREDECESSOR.DEOEAGLE IS STARTING HIS NEW JOBLOOKING BACK AT WHAT WENTWRONG WITH FLORIDAUNEMPLOYMENT SYSTEM.“WE NEVERHAD A DEMAND LIKE THISEVEN IF WE WERE PLANNING FORTHE WORST WE KNEW OF WEWOULDNCORRECTLY.

HINDSIGHT IS 2020,BUT CERTAINLY THE SYSTEMFAILED US” TO FIX IT, EAGLEHAS DECIDED TO POLL HIS FELLOWLAWMAKERSSTEPPING DOWN FROM HIS HOUSESEAT WHATNOT, AND WHAT COULD BEIMPROVED AT DEO.

HECOMBING THROUGH A PILE OFRESPONSES, HOPING TO FINDCLEAR ANSWERS.“IF WE CANCOMMUNICATE THOSE PROBLEMS,THEN HAVE BETTER UNDERSTANDINGOF HOW TO FIX THEMLET THE PEOPLE OF FLORIDA KNOWTHAT WETHINK THAT IS GOING TO DOWONDERS.

THEN, OF COURSE,WEPROBLEMS” TOP OF MIND FORSTATE SENATOR JASON PIZZO &THE CLAIMS PROCESSING POWER ATDEO.“GET PEOPLE ACTUALLYHIRED AND ON STAFF WHO CANACTUALLY HELP AN APPLICANT”HEAFTER STRUGGLING TO HELPTHOUSANDS OF HIS AND OTHERCONSTITUENTS GET PAYMENT.“ICANWHOSE KID NEEDS AN EXTRAKIDNEYON THAT WITHIN 24 HOURS,SOMETHING IS WRONG WITH THESYSTEM” EAGLE WAS UNSURE OFTHE ACTUAL NUMBER OF CLAIMSPROCESSORS AT THE DEPARTMENT &BUT ACKNOWLEDGED IMPROVEMENTWAS NEEDED.“WE NEED MORE, WENEED MORE” NOW IN THE MIDSTOF A LITERAL AND FIGURATIVEHURRICANE, DEOSAYS HEWORK.“WETHESE PROBLEMS AND MAKE SUREFLORIDIANS FEEL BETTER ABOUTTHE SERVICE DEO IS GIVINGTHEM“ SOCGET READY FOR SOME HIGH SCHOOLFOOTBALL!!

PALM BEACH




You Might Like


Tweets about this

carolynj84

Carolyn RT @FLDEO: In response to Hurricane Sally, the Business Damage Asssessment Survey has been activated. Businesses who were affected by Hurri… 2 hours ago

LindaStewartFL

Linda Stewart ‼️🚨Florida Department of Economic Opportunity to Hold a Media Call on Statewide Employment Data. ➡️To watch/listen👀… https://t.co/UukdJBJMYm 2 hours ago

FLDEO

Florida DEO In response to Hurricane Sally, the Business Damage Asssessment Survey has been activated. Businesses who were affe… https://t.co/oneLAXToUt 3 hours ago

CapitalSoup

Capital Soup Florida Department of Economic Opportunity Activates Business Damage Assessment Survey in Response to Hurricane Sal… https://t.co/kKtbls6cQ2 4 hours ago

SPeteDave

Blue^moon I bet he does!!! 🤦🏼‍♀️. New Florida DEO director promises unemployment fixes https://t.co/NzB3C1jUDt 10 hours ago

abc27

ABC 27 Eagle will be responsible for the state's troubled unemployment system, which continues struggling to pay claims am… https://t.co/VAVltNfF3T 17 hours ago

carloseats

Carlos Hernandez (Carlos Eats) RT @KylieMcGivern: The new director of @FLDEO, Dane Eagle, told our capitol reporter @FBSaunders, "We're going to fix these problems and ma… 19 hours ago

WCJB20

WCJB TV20 News The agency responsible for unemployment payments has a new leader as of this week. He's set to face big challenges… https://t.co/klj12yCoAq 19 hours ago


Related videos from verified sources

COVID-19 cases in Florida as of September 16th [Video]

COVID-19 cases in Florida as of September 16th

The Florida Department of Health is reporting more than 2,000 new COVID-19 cases. The state's total is now over 670,000

Credit: FOX 4 Now Florida     Duration: 00:30Published
West Palm Beach audit finds breakdown of controls in overtime costs [Video]

West Palm Beach audit finds breakdown of controls in overtime costs

A new audit of overtime costs in the city of West Palm Beach has found a breakdown of controls and poor enforcement of payroll policies and procedures when it comes to overtime costs.

Credit: WPTV News | West Palm Beach     Duration: 02:15Published
Coronavirus cases in Florida as of September 15th [Video]

Coronavirus cases in Florida as of September 15th

The Florida Department of Health reported over 3,000 new COVID-19 cases. That brings the number of cases to over 668,000 for our state.

Credit: FOX 4 Now Florida     Duration: 00:25Published