Compass Home Group is open!
Video Credit: ABC 2 News WMAR - Duration: 00:58s - Published
Compass Home Group is open!
TODAY'S FIRST SHOUT OUT COMEFROM COMPASS HOME GROUP.
TODAYIS THE FINAL FEEL GOOD FRIDAYOF THE SUMMER.
COMPASS HOMEGROUP WILL BE WAVING POSITIVESIGNS AS YOU PASS BY THEIRMAIN STREET OFFICE ..
IT'STODAY FROM 8:30 TO 9:30 IN THEMORNING.
THERE'S ARE A LOT OFLOCAL BUSINESSES THAT NEEDYOUR SUPPORT RIGHT NOW.
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