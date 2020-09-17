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Compass Home Group is open!

Video Credit: ABC 2 News WMAR - Duration: 00:58s - Published
Compass Home Group is open!
Compass Home Group is open!

TODAY'S FIRST SHOUT OUT COMEFROM COMPASS HOME GROUP.

TODAYIS THE FINAL FEEL GOOD FRIDAYOF THE SUMMER.

COMPASS HOMEGROUP WILL BE WAVING POSITIVESIGNS AS YOU PASS BY THEIRMAIN STREET OFFICE ..

IT'STODAY FROM 8:30 TO 9:30 IN THEMORNING.

THERE'S ARE A LOT OFLOCAL BUSINESSES THAT NEEDYOUR SUPPORT RIGHT NOW.

GO TOWMAR 2 NEWS DOT COM SLASHOPEN.

IF YOU WANT TO SAY GOODMORNING MARYLAND, SEND US YOURSHOUT OUT TO LAUREN DOT COOKAT WMAR DOT COM.A LCOAL PASTOR WANTS TO HELPGET PEOPLE OFF THE STREET




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Credit: ABC 2 News WMAR     Duration: 01:23Published