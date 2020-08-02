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Historic Packers game at Lambeau without fans in stands

Video Credit: WISN - Duration: 01:06s - Published
Historic Packers game at Lambeau without fans in stands

Historic Packers game at Lambeau without fans in stands

The Packers kicked off their season at Lambeau Field Sunday but fans were not allowed inside.

EERILY QUIET.TITLE TOWN IT’S SILENCE.YEAH, IT’S DIFFERENT TO WEIRDTHING.YOU KNOW, WE’VE GOT SEASONTICKETS OUR FAMILIES HAD THEMSINCE LAMBOS BUILT MY GRANDPAGOT THEM AND SO IT’S WEIRD TONOT BE IN THERE AND BE OUT HERESEEING IT AS ON GAME DAY THERE,YOU KNOW ROADS BE CLOSED DOWNPEOPLE BE EVERYWHERE A TAILGATEAND IT’S WEIRD COMING UP BECAUSEYOU DON’T SMELL THE BRATS ANDYOU DON’T, YOU KNOW HAVE ALL THEPEOPLE HANGING OUT AND DRINKINGBEERS WHOLE DIFFERENT VIBE.YOU CAN SEE A LOT OF PEOPLEDRIVING BY AND YEAH, THERE’S AFEW IS THAT ARE CELEBRATING BUTNOWHERE NEAR THAT THE QUANTITYTHAT THEY’RE TYPICALLY IS NOTTHE NORM.NORMALLY THIS PARKING LOT WOULDHAVE BEEN PACKED BY NOW ANDOBVIOUSLY THINGS ARE A LITTLEBIT DIFFERENT.SO I THINK PEOPLE ARE TRYINGTHEIR BEST TO ACCEPT THE FACTTHIS PANDEMIC IS GOING ON, BUTALSO TRY TO HAVE SOME NORMALCY.IT’S A MOMENT THAT WE’RE ALLGOING TO REMEMBER B




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ChrisDoyleWSJ

Christopher Doyle RT @WiStateJournal: Few fans stick with game day tradition for the Green Bay Packers home opener. https://t.co/Z0ANzUBpga 2 hours ago

WiStateJournal

Wisconsin State Journal Few fans stick with game day tradition for the Green Bay Packers home opener. https://t.co/Z0ANzUBpga 2 hours ago

madisondotcom

madison.com Few fans stick with game day tradition for the Green Bay Packers home opener. https://t.co/ILSf34m4da 2 hours ago


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