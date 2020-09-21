Raider Nation takes over Las Vegas
VALLEY...AND FOR RAIDER NATION!
THE LASVEGAS RAIDERS HOME OPENER ISTONIGHT AT ALLEGIANT STADIUM!CHOPPER 13 IS LIVE OVER THEBRAND NEW STADIUM...WHERE THE RAIDERS WILL HIT THEFIELD IN ABOUT 2 HOURS...TO TAKE ON THE NEW ORLEANSSAINTS.YOU CAN WATCH IT RIGHT HERE ONCHANNEL 13.WE HAVE LIVE TEAM COVERAGE ONTHE GROUND AT ALLEGIANTSTADIUM...AND A PLACE WHERE FANS ANDBETTORS WILL GATHER TO WATCHTHE GAME.LET'S START WITH 13 ACTION NEWSREPORTER ALICIA PATTILLO ..LIVE AT ALLEGIANT STADIUM.AD LIBSFANS AREN'T ALLOWED INSIDEALLEGIANT STADIUM FOR THE GAME