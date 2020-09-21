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7 First Alert Forecast 0921 11PM

Video Credit: WKBW Buffalo - Duration: 03:11s - Published
7 First Alert Forecast 0921 11PM
7 First Alert Forecast 0921 11PM

THE BEGINNING OFFALL, MOTHERNATURE HAS THERIGHT IDEA.SUNSHINE ANDTEMPS RIGHT NEAR70 AS WE RING INFALL AT 9:30AMTUESDAY.

THE CRISPNIGHTS AND SUNNYDAYS WILL CONTINUEEARLY THIS WEEKWITH TEMPERATURESWARMING BACK TOTHE 70S BY MIDWEEK.WHILE THE SUNSHINEWILL FADE A BITLATER IN THE WEEK,THE 70S STICKAROUND INTO THEWEEKEND!TONIGHT: CLEAR ANDCOOL.

LOW 45FTUESDAY: SUNNY &MILD.

HIGH NEAR 70FWEDNESDAY:WARMER WITH SUN &CLOUDS.

HIGH NEAR75FHEY GUYS,APPARENTLY THEAROUND INTO THEWEEKEND!HEY GUYS,APPARENTLY THEREWAS A FOOTBALLGAME ORSOMETHING, SOWE'LL DISCUSS THATAND DID THE SABR




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