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Tuesday 9 p.m. COVID-19 update

Video Credit: KMBC - Duration: 02:21s - Published
Tuesday 9 p.m. COVID-19 update
Tuesday 9 p.m. COVID-19 update

EMERGENCY.CDC IS DELAYING A VOTE ON WHOGETS A COVID-19 VACCINE FIRSTPANEL MEMBERS.SAY THE ISSUE NEEDS MORESTUDIED.THERE’S GENERAL AGREEMENT THATFRONTLINE HEALTHCARE WORKERSSHOULD BE FIRST IN LINE, BUTIT’S UNCLEAR WHO SHOULD BE NEXTPEOPLE WITH A HIGH RISK OFCOMPLICATIONS OR SENSUAL WORKERSNEW TONIGHT RAPID TESTING FORCOVID-19 IS NOW AVAILABLE AT OAKPARK MALL KMBC 9S.ALAN SHOPE TELLS US THE COMPANYDOING THIS TESTING CLAIMS THATTHEY CAN GET YOU RESULTS IN ANHOUR.ALL THEY TEST FOR IS A VIRUSSPECIFICALLY THE COVID-19 VIRUS.THAT’S HOW HEALTH GAUGEPRESIDENT SCOTT MCLAUGHLIN SAYSHIS COMPANY IS ABLE TO GET ARESULT SO QUICK NO QUALIFICATIONSAME DAY APPOINTMENTS AND WETEXT YOU A NEGATIVE OR POSITIVERESULT WITHIN AN HOUR.IT’S AN $80 TEST.THAT SCOTT SAYS IS 96.7%ACCURATE HEALTH GAUGE OPENING UPJUST A WEEK AGO AT THE OAK PARKMALL.HE SAYS THE TEST IS LESSINVASIVE.WE JUST HAVE TO GO JUST FARENOUGH TO GET THAT HUGE HIT WET.SCOTT SAYS THEY USE THE SAMEMACHINES HOSPITAL USED IN LEEDEMAND IS UP FROM 20 TESTS ONAVERAGE LAST WEEK TO NEARLY 70THIS WEEK AND THEY EXPECT THATTO BE AS MANY AS 300 TEST DAILYVERY SOON.WE ARE THE ONLY MODEL LIKE OURSTHAT IS DOING A HIGH-VOLUMEDRIVE-THROUGH QUICK TEST GROUPSAYS THE ENTIRE PROCESS ONLYTAKES ABOUT FIVE TO TEN MINUTESPAND THE RESULTS ARE BACK INABOUT AN HOUR.THEY SAY BECAUSE OF THAT THEY’REDRIVE-THROUGH LANE HAS BEEN BUSYALL DAY LONG.THIS TEST IS ONLY REALLY BEEN ONTHE MARKET FOR THREE MONTHS.GOD SAYS YOU DO.TO GO ONLINE OR CALL AND SIGN UPFOR THE TEST BEFORE SHOWING UPIN OVERLAND PARK ALAN SHOPE KMBC9 NEWS HEALTH GAUGE HAS THREETESTING SITES OPEN TO AN IOWAONE IN KANSAS CITY NOW AND HASALL THE INFORMATION ON HISKMBC’S BOOK PAGE 343 NEWCORONAVIRUS CASES ARE BEINGREPORTED IN THE NINE COUNTYKANSAS CITY AREA.THIS IS THE ROLLING SEVEN-DAYAVERAGE DOWN FROM A WEEK AGO.HERE’S A LOOK AT THE NUMBER OFCASES SINCE THE PANDEMIC BEGAN,KANSAS CITY, MISSOURI, JOHNSONCOUNTY, KANSAS IN JACKSONCOUNTY.ZURI HAVE THE MOST CASS COUNTYRECENTLY PASSED CLAY COUNTY ONTHIS LIST AND THE KANSAS CITY,KANSAS SCHOOL BOARD APPROVEDREOPENING GYMS AND CAFETERIASFOR STUDENTS FACING TECHNOLOGYISSUES DISTRICT OFFICIALS SAYTHAT THEY’RE WORKING ON A PLANTHAT WILL OFFER TO OUR WINDOWSFOR ASSISTANCE.IT’LL REQUIRE STUDENTS TO SIGNUP.THE DISTRICT SAYS THA




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