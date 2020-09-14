Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Here's how you can watch Sunday's Bills game VIP-style with hall of famer Andre Reed

Video Credit: WKBW Buffalo - Duration: 02:09s - Published
Here's how you can watch Sunday's Bills game VIP-style with hall of famer Andre Reed

Here's how you can watch Sunday's Bills game VIP-style with hall of famer Andre Reed

Reed has teamed up with The Giving Project to present the VIP Game Day Party With Andre Reed Sweeptstakes.

One lucky winner will have number 83 himself knock on their door Sunday morning.

ALL NEW THISMORNING--HOW WOULDYOU LIKE TOWATCH THISSUNDAY'S BILLSGAME--WHILE EATINGPIZZA ANDDRINKING ABEER--WITH NONEOTHER THANBILLS "HALL OFFAME WIDERECEIVERANDRE REED?"YOU CAN -- IFYOU ARE THELUCKY WINNEROF THE:V-I-P GAME DAYPARTY WITHANDRE REEDSWEEPSTAKES.7 EYEWITNESSNEWS CAUGHTUP WITHNUMBER 83--TO HEAR ALLABOUT THISCAMPAIGN--TO BENEFITCHILDREN INWESTERN NEWYORK.LISTEN TO WHATYOU COULD WIN!THE WINNERWILL BE PICKEDON FRIDAY --SO YOU'LL NEEDTO ENTERSOON.JUST GO TOGIVING-PROJECT-DOT-COM--OR LOOK FORTHIS STORY ONWKBW-DOT-COMAND OURFACEBOOKPAGE.ANDRE ISHOPING TORAISE SIX-THOUSANDDOLLARS.ALL MONEYRAISED WILLHELP HISFOUNDATION--OPEN ANOTHER"READING ROOM"IN BUFFALO --TO HELPSUPPORT THEBOYS AND GIRLSCLUB --AND "YOUTHLITERACY" RIGHTHERE INWESTERN NEWYORK.




You Might Like


Tweets about this


Related videos from verified sources

Watch: Harivansh breaks fast; Athawale demands ‘suspension law’ for unruly MPs [Video]

Watch: Harivansh breaks fast; Athawale demands ‘suspension law’ for unruly MPs

Rajya Sabha Deputy Chairman Harivansh Narayan Singh broke his one-day fast against the ruckus in Rajya Sabha on Sunday during the passage of the contentious agriculture bills. Eight MPs from different..

Credit: HT Digital Content     Duration: 02:18Published
Fans being warned about traveling to Florida for Bills game [Video]

Fans being warned about traveling to Florida for Bills game

The Erie County Department of Health is issuing a stark warning about fans going to Miami for Sunday's game. Fans should know they have to quarantine upon arrival.

Credit: WKBW Buffalo     Duration: 00:52Published