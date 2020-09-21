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Chiefs, Ravens prepare for Monday Night Football battle

Video Credit: KMBC - Duration: 01:18s - Published
Chiefs, Ravens prepare for Monday Night Football battle
Chiefs, Ravens prepare for Monday Night Football battle

60’S, COMING UP.ROB: THANK YOU.THIS STAR OF SUNDAY’S CHIEFSGAME IS STILL ENJOYING THESPOTLIGHT FOR HIS PERFORMANCE INL.A.HARRISON BUTKER HAD A RECORD DAYWITH TWO 58 YARD FIELD GOALS.BOTH KICKS TIED THE CHIEFSFRANCHISE RECORD FOR LONGESTFIELD GOAL, HELD BY NICK LOWERY.ONE KICKED OFF THE CHIEFSCOMEBACK, THE SECOND SEALED THEGAME IN OVERTIME.BUTKER HIT 3 LONG FIELD GOALS ONTHE O.T.

ATTEMPT BECAUSE OF APENALTY AND THE CHARGERS CALLINGA TIMEOUT.WE CAUGHT UP WITH LEGENDARYKICKER NICK LOWERY MONDAYAFTERNOON.THE KANSAS CITY CHIEFS HALL OFFAMER SAYS THAT WAS A HALL OFFAME ACCOMPLISHMENT.




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RavensAllDay87

Eric Puckett You can tell the Ravens were a little off yesterday but they still handled a team coming off 10 days to prepare for… https://t.co/OqE7ZqpdRL 2 days ago


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