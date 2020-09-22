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California Governor Gavin Newsom looks to phase-out gas-powered cars

Video Credit: 23ABC News | Bakersfield - Duration: 02:17s - Published
California Governor Gavin Newsom looks to phase-out gas-powered cars

California Governor Gavin Newsom looks to phase-out gas-powered cars

California Governor Gavin Newsom took a bold stance on climate change Wednesday, announcing his plan phase out gas-powered cars in the state by 2035.

GOVERNOR NEWSOM TOOK A BOLDSTANCE ON CLIMATE CHANGETODAY.TWEETING THIS AS HE THENANNOUNCED HIS PLAN PHASE OUTGAS POWERED CARS IN THE STATE BY2035.GOVERNOR NEWSOM CITED THEENVIRONMENTALIMPACTS OF GAS POWERED CARS ONTHE STATE AS A CATALYST FOR THEBILL.THE GOVERNOR ALSO SAYSTRANSPORTATION IS RESPONSIBLEFOR MORE THAN 50 PERCENT OFGREENHOUSE GASES IN THESTATE.THE NEW BILL PROMISES TO HALTTHE SALE OF NEW GASPOWERED CARS BY 2035.NOW-- IF YOU DRIVE A GAS POWEREDCAR-- THIS DOESNMEAN YOU'LL HAVE TO GET RID OFIT.THE GOVERNOR OFFERED SOMECLARITY ON THE MATTER TODAY.""YOU CAN STILL KEEP YOURINTERNAL-COMBUSTION ENGINE CAR, YOU CANSTILL HAVE A MARKET FOR USEDCARS, YOU CANSTILL TRADE AND TRANSFER THOSECARS.

WE AREN'T TAKING ANYTHINGAWAY, WE ARE PROVIDING ANABUNDANCE OF NEW CHOICES AND NEWTECHNOLOGY."RIGHT NOW-- CALIFORNIA ALREADYHAS RULES MANDATINTHAT A CERTAIN PERCENTAGE OF NEWCAR SALES MUST BE ELECTRIC ORZERO-EMISSION CARS.AND TONIGHT -- MANY LOCALOFFICIALS SPEAKING OUTABOUT THE PLAN FROM GOVERNORNEWSOM.KERN COUNTY CHIEF ADMINISTRATIVEOFFICER RYANALSOP TWEETED HIS RESPONSETODAY.HE SAYS, "197 MILLION DOLLARS:PROPERTY TAX REVENUEGENERATED BY THE OIL AND GASINDUSTRY FOR KERN COUNTY,OUR INCORPORATED CITIES, OURSCHOOLDISTRICTS AND SPECIAL DISTRICTSIN FISCAL YEAR2018-19.

REVENUE THAT FUNDS LAWENFORCEMENT, FIRE PROTECTIONAMONG OTHER CRITICAL GENERALGOVERNMENT SERVICES."BAKERSFIELD SENATOR SHANNONGROVE ALSO WEIGHED IN.SHE TWEETED "IF CALIFORNIA ISALREADY HAVING TROUBLE KEEPINGTHE LIGHTS ON, WHAT IS GOING TOHAPPEN WHEN YOU ADDVEHICLES TO THE GRID THAT MAYNEED DOUBLE OR TRIPLE THAMOUNT OF ELECTRICITY USED BY AHOME IN A DAY?"AND STATE ASSEMBLYMAN VINCE FONGALSO WEIGHING INSAYING IN PART -- QUOTE"THE REALITY IS THAT THERE AREREAL COSTS AND JOB LOSS,PARTICULARLY IN THE CENTRALVALLEY, DUE TO GAVIN NEWSOM'SDECISIONS TODAY.THE RESPONSIBLE THING TO DORIGHT NOW IS TOENSURE WE HAVE SOUND ENERGYPOLICY THAT WILL PROVIDE ANAFFORDABLE, RELIABLE, ANDSUSTAINABLE PATH FORWARD FOREVER




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Slyvest72978336

Horton hears a Q RT @BreitbartNews: California Governor Gavin Newsom announced Wednesday that the state will ban sales of gas-powered vehicles, effective in… 8 seconds ago

ChrisNygren7754

Christopher Nygren RT @trish_regan: This is wild. California Governor Gavin Newsom announced his the state will BAN sales of gas-powered vehicles, effective i… 10 seconds ago

Msstrong1

Susan Drew RT @bitzbelle1012: This is wild. California Governor Gavin Newsom announced his the state will BAN sales of gas-powered vehicles, effective… 41 seconds ago

clark7950

America 4 Trump RT @edie_bo: One more over step by Newsom. I guess he needed to save California before he goes to court for the 31 lawsuits against him, i… 51 seconds ago

noelani_setzler

Noelani Setzler RT @ClimateReality: We need bold, urgent action to fight the climate crisis. This announcement by the state of California is an incredible… 2 minutes ago

sl_beringer

Sarah Beringer RT @guardianeco: California governor orders ban on sale of gas-only cars within 15 years https://t.co/DLhEwMJosn 3 minutes ago

ThomTheDad

Thom RT @ZavalaA: BREAKING: Governor Gavin Newsom signs executive order to ban gas-powered cars in California by 2035. All new cars sold in th… 3 minutes ago

raleva_ainad

Yaya 🇺🇸🇮🇱🇲🇽 RT @CHIZMAGA: California Governor Gavin Newsom signs executive order today banning gas-powered cars in California by 2035. 5 minutes ago


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