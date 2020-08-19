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Family friends and community members mourn Scurlock, Gardner

Video Credit: KMTV Action 3 News - Duration: 00:49s - Published
Family friends and community members mourn Scurlock, Gardner
Family friends and community members mourn Scurlock, Gardner

DOWNTOWN OMAHATONIGHT...JUST HOURS AFTER ASPECIAL PROSECUTORTALKED MORE ABOUTTHE JAKE GARDNERCASE...OMAHA POLICEDEPARTMENT BLOCKEDOFF HARNEY STREETOUTSIDE THE BARWHERE JAMESSCURLOCK AND JAKEGARDNER HAD THEIRALTERCATION ON THENIGHT OF MAY 30TH.SCURLOCK DIED FROM AGUNSHOT WOUND, ANDGARDNER'S ATTORNEYSSAY HE TOOK HIS OWNLIFE ON SUNDAY.FAMILY, FRIENDS ANDCOMMUNITY MEMBERSMOURNED THE LOSS OFBOTH THESE MEN.JOHN HARDEN,SCURLOCK'S BROTHER,SAYS HIS FAMILY WILLNEVER GET JUSTICE ORPEACE."THEY MIGHT HAVE LOST ASON TOO, BUT THAT'S NOTGOING TO BRING MYBROTHER BACK AND IT'SNEVER GOING TO STOP MYPAIN AND I STILL FEELTHAT EVERYDAY THAT IT'SNEVER GOING TO BRINGMY BROTHER BACK."HARDEN SAYS HE WILLMISS HIS BROTHER'SSMILE, ENERGY ANDVIBE, ADDING HIS FAMILYAPPRECIATES THESUPPORT FROM THECOMMUNITY AFTERMONTHS OF UNREST."HE STAYED INSIDE OF HISBUSINESS WHILE IT W




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