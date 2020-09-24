KC mayor responds to Lousville indictment
Video Credit: 41 Action News - Duration: 00:28s - Published
KC mayor responds to Lousville indictment
Kansas City, Missouri, Mayor Quinton Lucas responds to the decision in the Breonna Taylor case.
NEWS REPORTER ANDRESGUTIERREZ.KANSAS CITY MAYORQUINTON LUCAS ALSORESPONDED TO TODAY'SINDICTMENT INLOUISVILLE....BY FOCUSING ONACCOUNTABILIY HERE ATHOME.MAYOR QUINTON LUCAS /KANSAS CITY, MO"HERE IN KANSAS CITY, WE WILLCONTINUE TO TRY TO WORK FORACCOUNTABILITY, WE CONTINUETO BE RESPONSIVE TO THEMOMENT BEFORE US.
BUT LOOK,I ALSO HAVE VERY GRAVECONCERNS WITH A LOT OFOTHER TRAGEDIES RIGHT HEREIN KANSAS CITY INCLUDING THEFACT THAT A FAMILY HAS TOBURRY A 22 MONTH OLD SOTHERE WAS A LOT FOR US TOADDRESS THERES A LOT FOR