Marquette students host walkout after Breonna Taylor decision
Marquette students host walkout after Breonna Taylor decision
Marquette students gather in solidarity after a grand jury decided that no Kentucky police officers would be charged for killing Breonna Taylor.
HAPPENING NOW, A WALK-OUT ATMARQUETTE UNIVERSITY.
STUDENTSPROTESTING THE DECISION áNOTáTO CHARGE THE LOUISVILLEPOLICE OFFICERS WITH THE DEATHOF BREONNA TAYLOR.OUR TONYATKINS IS LIVE NEAR THEUNIVERISTY.
TONY, WHAT IS ITLOOKING LIKE OUT THERE?áLIVE LOOK, WHAT I SEEáPEOPLE HERE ARE STILL VISIBILYUPSET, EVEN THROUGH THEDECISION WAS MADE NEARLY FIVEHUNDRED MILES AWAY INLOUISVILLE.
ONLY ONE OF THREELOUISVILLE OFFICERS, BRETTHANKINSON, WAS CHARGED -- ANDTHAT WAS NOT FOR BREANNATAYLOR'S DEATH.
THIS COMESAFTER A NIGHT OF PROTESTSNATIONWIDE, INCLUDING RIGHTHERE IN MILWAUKEE.
ááSOT IFONE COMESááá WE'RE GOING TOSPEAK WITH POEPLE ABOUT THEDECISION.REPORTING LIVE AT MARQUETTE,TONY ATKNS, TMJ4 NEWS.