Brote de coronavirus en centro de enfermería
Un centro de cuidados en Redding está siendo monitoreado debido a un brote de coronavirus.

Un centro de enfermeía especializada en redding es el foco de un brote de coronavirus. El departamento de salud ública del condado de shasta no quiso nombrar el centro de enfermeía especializada. Pero verificamos en el sitio web de salud ública del estado: que reveó que "windsor redding care center" teía docenas de casos positivos dentro de sus instalaciones. El departamento de salud ública local esá trabajando en estrecha colaboracón con el centro de enfermeía especializada, evaluando a los miembros del personal junto con otros pasos. El estado tambén envó personal al "centro de atencón de windsor" para ayudar con el brote.





