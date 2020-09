WAAY 31 en español 25 de septiembre Video Credit: WAAY ABC Huntsville, AL - Published 1 minute ago WAAY 31 en español 25 de septiembre 0

shares ShareTweetSavePostSend Buenas tardes! Gracias por estar con nosotros este viernes 25 de septeimbre. Estan viendo waay 31 en español. Traido a ustedes por csfco contractor service and fabrication. Yo soy alexandra torres-perez aqui con las noticias principales de hoy. El estado actualizo su mapa de riesgo hoy. Como pueden ver la mayoria de la parte norte de alabama esta bajo un riesgo alto. Los condados de morgan y franklin son los unicos con un riesgo bajo. El condado de dekalb tiene un riesgo moderado. Los condados de limestone y lawrence son 2 de 6 condados de riesgo muy alto en el estado. Hoy el estado añadio casi 800 casos nuevos de coronavirus desde ayer . Ahora hay mas de 134 mil casos confirmados y otros 16 mil casos probables. Tambien hay casi 2 mil 400 muertes y mas de 64 mil recuperaciones. En total -- hay mas de 150 mil casos de coronavirus en alabama. Eso incluye casos confirmados y probables. Casos confirmados representan personas que dan positivo con un examen de p- c-r. Casos probables representan 2 grupos. El primer grupo representa personas que fueron expuesto al virus por alguien con un caso confirmado -- tambien incluye personas que enseña sintomas pero no quisa tomar una prueba de coronavirus. El segundo grupo representa personas que dieron positivo con una prueba rapida de antigeno. Estas pruebas no son consideradas como casos confirmados porque tienen un riesgo alto de dar un falso positivo. La fundacion de ley moral y el anterior juez presidente de la corte suprema de alabama roy moore estan demandando a la gobernadora kay ivey y oficial del estado el doctor scott harris. La demanda dice que las ordenes de coronavirus en los ultimos 6 meses son inconsti- tucional. En una declaracion -- el juez moore dice que la legislatura de alabama necesita confrontar la gobernadora y oficial de salud y decirle que ellos no tienen el poder de hacer cosas que la legislatura no puede hacer. Hay 30 casos de coronavirus en las escuelas de la ciudad de madison. 228 empleados y estudiantes estan bajo cuarentena. La escuela secundaria de bob jones tiene la mayoria de los casos con 20 estudiantes y 2 empleados dando positivo al virus. Tambien reporta 40 personas bajo cuarentena. El distrito pospuso el comienzo de clases en personas por el numero de empleados bajo cuarentena. Ellos van a regresar al salon el 12 de octubre. En mientras tanto -- estudiantes de la escuela secundaria de james clemens van a regresar al salon el lunes. Van a usar un horario donde estudiantes van a tener dias de aprendizaje virtuales y en persona. Las escuelas de la ciudad de huntsville reportan 23 casos de coronavirus en la ultima semana. 422 personas estan bajo cuarentena. Escuelas de la ciudad de arab reporta 7 casos de coronavirus. 31 personas estan bajo cuarentena. El distrito no identifico las escuelas que reportaron casos. Pero si espera que el numero de casos positivo bajen este fin de semana a 6 casos positivos y 19 bajo cuarentena. El distrito regresa a clases tradicionales 5 dias de la semana este lunes. Esto incluye todo los grados. El sistema de universidades de alabama actualizo su reporte de coronavirus. La universidad de alabama en tuscaloosa añadio 48 casos nuevos en la ultima semana. La universidad en birmingham añadio 16. La universidad en huntsville añadio 13. Desde el comienzo del año -- las universidades han reportado mas de 2 mil 800 casos. La universidad de alabama a and m dice que tiene 41 casos positivos de coronavirus. Eso representa menos de 1 por ciento de la comunidad en campus. Estudiantes nos dijeron que la universidad tiene polizas estrictas como un toque de queda. Waay 31's maria leal ahora reporta sobre como cuanto dinero ahorras puede impactar la probabilidad de contractar el coronavirus. Protestas a traves el pais en contra de la decision de no acusar los 3 policias involucrados en la muerte de breonna taylor. Al regresar el cambio manifestantes quieren ver en la parte norte de alabama. Manifestantes en huntsville se estan reuniendo esta noche en contra la injusticia racial. Originalmente -- hiba ocurrir ayer -- pero fue pospuesto por la lluvia. Pero la lluvia no paro la gente de expresar sus opiniones. Durante el comentario publico en el consejo munipal -- mas de una dozena de personas llamaron por reforma de policia y la renuncia del jefe de policia de huntsville mark mcmurray. Esto viene tras protestas violentas en junio donde oficiales usaron gas y otros metodos para terminar una protestar tras la muerte de george floyd. Esta protesta todavia esta bajo investigacion. Una nueva investigacin del congreso encontro que inmigrantes en custodioa de los estados unidos enfrentaron fallas generalizadas de atencion medica. Incluyendo problemas que resultaron en la muerte en algunos casos hubo retrasos en la atencin de emergencia la investigacion tambien mencion escasez de personal y saneamiento deficiente. Los hallazgos de la nueva investigacin ocurren una semana despus de la denuncia sobre altas tasas de histe- rectomas a inmigrantes ice, core-civic y el grupo geo -- cuales operan instalaciones con ms del 80% de todas las personas detenidas por ice-- dicen que estan comprometidos con la salud y seguridad de los inmigrantes. Ahora tienen mas tiempo para completar el censo! Un juez federal dictamino que el conteo nacional puede continuar hasta el 31 de octubre. En marzo, la fecha lmite del censo para el conteo se extendi para los fines de octubre por la pandemia. Pero -- el secretario de comercio acorto la fecha limite al 30 de septiembre. Se espera que el departamento de justicia apele el fallo. Mañana va haber un evento para leer libros en ingles y español el tiempo de cuento bilingues va ocurrir mañana a las de 11 mañana en el camp. La autora rossina boyer va leer su libro en el evento. Se llama "por favor, quiero ver a pap otra vez!" Cuenta la experiencia de boyer como inmigrante a los estados unidos desde per.. Boyer tiene poco tiempo para recaudar suficiente dinero para publicar su primer libro. Pueden contribuir al fondo reservando su libro. Tenemos un enlace en nuestra pagina de web waay tv punto com. Bueno eso es todo por hoy. Para cobertura en que puedes contar, vaya a waay tv punto com. Aqui pueden ver algunos de los reportajes disponibles incluyendo informacion sobre nuestra red de radares de advertencia temprana! Vamos a traerte las ultimas noticias en español cada dia de





