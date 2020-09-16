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Census 2020 deadline pushed back

Video Credit: KGUN, Tucson, AZ - Duration: 01:42s - Published
Census 2020 deadline pushed back
Census 2020 deadline pushed back

SOUTH SHOPPING CENTER.

THAT'SWHERE WE FIND 9 ON YOUR SIDE'SLUZDELIA CABALLERO WITH WHATTHE EVENT IS ALL ABOUT.THIS EVENT WILL GO ON FROM NOWUNTIL 7PM IT'S AN EFFORT TOGET PEOPLE TO FILL OUT THEIRCENSUS FORM BEFORE THE NEWDEADLINE THE 2020 CENSUSDEADLINE HAS BEEN PUSHED BACKUNTIL OCTOBER 31ST.

MAYORREGINA ROMERO TALKS ABOUT THEIMPORTANCE OF FILLING OUT THECENSUS.

WHEN YOU COUNTYOURSELF YOU ARE BASICALLYHELPING YOUR CITY BRINGADDITIONAL RESOURCES TO HELPBUILD PARKS, TO HELP BUILDROAD, TO FIX ROADS.

TO HELPWITH SOCIAL SERVICES LIKEHELPING HOMELESSCOMMUNITIES... THE CENSUSCOUNTS NUMBER OF U-S RESIDENTSAND IS USED TO ALLOCATE SEATSIN CONGRESS AND DETERMINE HOWTAXES ARE SPLIT AMONG THEDISTRICTSTO FINANCIALLY HELPHOSPITALS, FIRE DEPARTMENTS,SCHOOLS AND EVEN ROAD REPAIRSAND CONSTRUCTION.

COMING UP AT10 WE'LL TALK ABOUT WHATHAPPENS WHEN FOLKS CHOOSE TONOT FILL OUT THEIR CENSUS.REPORTING FROM THE SOUTHSIDE,LUZDELIA CABALLERO KGUN9 ONYOUR SIDE.TEACHERS ARE BUSY TACKLING THECHANGES OF THIS NEW SCHOOL




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Molly Koweek Have you filled out your 2020 Census yet? https://t.co/b5Eb8Sek4K 6 hours ago

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Freeport-Roosevelt NAACP Youth Census deadline just pushed back to October 31st!!!✊🏾 Make sure you and everyone you know are counted to ensure tha… https://t.co/JVnPWj51V2 10 hours ago

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Queens Chronicle The deadline for the Census has been extended to Oct. 31, a federal judge ruled yesterday. @uscensusbureau… https://t.co/ouCgQG2rx5 11 hours ago

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Angeli Chin Census deadline pushed back to Oct. 31 It’s important everyone gets counted, as the census affects the number of re… https://t.co/bSHrciPZHr 12 hours ago

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