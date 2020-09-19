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Financial Focus for Sept. 25, 2020

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:57s - Published
Financial Focus for Sept. 25, 2020

Financial Focus for Sept. 25, 2020

In today's Financial Focus, we have a check of the stock market and the stocks with ties to Las Vegas.

DOW JUMPED UP MORE THAN 1PERCENT.NASDAQ UP 2 PERCENT.SP500 UP MORE THAN 1 PERCENT.AND GAMING...BOYD UP MORE THAN 5PERCENT.CAESARS UP NEARLY 8 PERCENT.MGM UP 4 PERCENT.LAS VEGAS SANDS UP 2 PERCENT.WYNN UP NEARLY 2 PERCENT.RED ROCK RESORTS UP 3 PERCENT.THE PANDEMIC HAS BEEN GOOD FORCOSTCO'S BOTTOM LINE --INCREASING THE CORPORATION'SPROFITS ABOVE FOUR BILLIONDOLLARS FOR THE FIRST TIME.THE BIG BOX RETAILER'S REVENUEIS 12-PERCENT HIGHER THAN AYEAR AGO...WHICH IS MUCH HIGHER THAN WALLSTREET EXPECTED.PART OF THE REASON IS THATAMERICANS ARE STILL STOCKPILINGBULK GOODS BECAUSE OF COVID-19.BUT ANOTHER IS THAT FOOD ISSELLING SO FAST -- THERE IS FARLESS SPOILAGE THAN BEFORE.TONIGHT'S FINANCIAL FOCUS ISBROUGHT TO YOU BY "CLARK COUNTYCREDIT UNION"..NEXT ON 13 ACTION NEWS LIVE AT




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