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Fort Pierce Westwood improves to 2-0

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 00:32s - Published
Fort Pierce Westwood improves to 2-0
Fort Pierce Westwood improves to 2-0 on the year with a win over Port St Lucie.

AND MAN IT WAS A HOT ONE!

FORTPIERCE WESTWOOD FACING PORT STLUCIE.

WE PICK THINGS UP INTHE FIRST QUARTER, FOURTH DOFOR FT.

PIERCE WESTWOOD ANDDE'ANDRE DIXON CALLS HIS OWNNUMBER, JUMPS OVER DEFENDERSAND FINDS THE ENDZONE.

7-0WESTWOOD.

RIGHT BEFORE THE ENDOF THE FIRST QUARTER, MAURICESMITH FINDS JAYLEN WEBB FORTHE SCORE.

14-0 PANTHERS.

TOTHE 2ND QUARTER AND SMITHAGAIN.

THIS TIME LAUNCHESDOWN THE FIELD TO MIKEL LOVE.THAT'S ANOTHER WESTWOOD T-D.PANTHERS WIN 27 - 8.THAT'S A LOOK AT SPORTS.




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