Fort Pierce Westwood improves to 2-0
AND MAN IT WAS A HOT ONE!
FORTPIERCE WESTWOOD FACING PORT STLUCIE.
WE PICK THINGS UP INTHE FIRST QUARTER, FOURTH DOFOR FT.
PIERCE WESTWOOD ANDDE'ANDRE DIXON CALLS HIS OWNNUMBER, JUMPS OVER DEFENDERSAND FINDS THE ENDZONE.
7-0WESTWOOD.
RIGHT BEFORE THE ENDOF THE FIRST QUARTER, MAURICESMITH FINDS JAYLEN WEBB FORTHE SCORE.
14-0 PANTHERS.
TOTHE 2ND QUARTER AND SMITHAGAIN.
THIS TIME LAUNCHESDOWN THE FIELD TO MIKEL LOVE.THAT'S ANOTHER WESTWOOD T-D.PANTHERS WIN 27 - 8.THAT'S A LOOK AT SPORTS.