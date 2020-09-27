Sen. Mike Crapo and other Idaho officials comment on Supreme Court nomination of Amy Coney Barrett
Sen. Mike Crapo and other Idaho officials comment on Supreme Court nomination of Amy Coney Barrett
U.S. Senator for Idaho Mike Crapo (R-Idaho) issued a comment Saturday on President Trump's nomination of Amy Coney Barrett as an Associate Justice for the United States Supreme Court.
SENATE JUDICIARYCOMMITTEE...SENATOR MIKECRAPO WILL PLAY APROMINENT ROLE INTHE CONFIRMATIONHEARINGS OF JUDGEBARRETT,HE RELEASED ASTATEMENT ON THENOMINATION.IT READS IN PART.....CONGRATULATIONSTO JUDGE BARRETTFOR THIS HIGHHONOR.I TAKE SERIOUSLY MYCONSTITUTIONALRESPONSIBILITY TOTHOROUGHLYREVIEW THISNOMINATION, ANDHAVE LONGMAINTAINED THATJUDGES AT EVERYLEVEL OF OURJUDICIAL SYSTEMMUST INTERPRETTHE LAW AS IT ISWRITTEN.AS THECONFIRMATIONPROCESSCONTINUES, I LOOKFORWARD TO THEOPPORTUNITY TOMEET WITH JUDGEBARRETT.... TOLEARN ANDUNDERSTAND MOREDEEPLY ABOUT HERJUDICIALPHILOSOPHY.I WILL CONDUCT ALLDUE DILIGENCE TOENSURE MYCONSIDERATION OFAND VOTESREGARDING HERNOMINATION REMAINCONSISTENT WITHTHE PRINCIPLES ANDVALUES OFIDAHOA