Political rallies in Boise highlight Supreme Court nominee controversy
Political rallies in Boise highlight Supreme Court nominee controversy
Political rallies were on the docket in Boise this Saturday as we spoke with people from both sides of the aisle regarding President Trump's nomination for the U.S. Supreme Court.
IN DOWNTOWNTODAY TO SHOWSUPPORT FORPRESIDENT TRUMPAND HIS SUPREMECOURT NOMINEE.MEANWHILE AMARCH TOREMEMBER THE LATERUTH BADERGINSBURG WASPLANNED FOR TODAYBUT THAT GOTMOVED TO AN ONLINEFORUM CITINGSAFETY BECAUSE OFCOVID-19 ANDSECURITYCONCERNS.PRESIDENT TRUMP'SANNOUNCEMENTFUELS A POLITICALBATTLE... ASDEMOCRATS ARGUEHEARINGS ON THENOMINATIONPROCESS SHOULDWAIT UNTIL AFTERTHE ELECTION... BUTTHE REPUBLICANCONTROLLEDSENATE HASPLEDGED TO MOVEFORWARD.IDAHO NEWS SIX'SSTEVE DENT WENTTO DOWNTOWNBOISE TO GETREACTION FROMBOTH SIDES OF THISHIGHLY VOLATILEISSUE.CONSERVATIVESMARCH THROUGHDOWNTOWN BOISESHOWING THEIRSUPPORT FORPRESIDENT TRUMPAND HIS NOMINEEFOR THE U.S.SUPREME COURT."EVERY OTHERPRESIDENT INHISTORY THAT HASHAD THISOPPORTUNITY IN ANELECTION YEAR HASDONE THE VERYSAME THINGREGARDLESS OFWHAT THE OTHERSIDE IS SAYING."THE MARCH WENTRIGHT PAST A GROUPTHAT HAS BEENDEMONSTRATINGFOR 107 STRAIGHTDAYS AND WHILETHEIR MAIN PURPOSEIS ENCOURAGINGPEOPLE TO VOTE WEDID SPEAK WITH ADEMOCRAT."THE REPUBLICANSWOULD NOT ALLOWEIGHT MONTHSBEFORE THE LASTELECTION FORPRESIDENT OBAMATO CHOOSESOMEONE AND THEYWOULDN'T EVENCONSIDER IT."DEMOCRATS FEELTHAT THISNOMINATION SHOULDWAIT UNTIL AFTERTHE ELECTIONBECAUSE IT WOULDBE THE QUICKESTNOMINATION IN U.S.HISTORY AND IFTRUMP'S THIRDNOMINATION GETSCONFIRMED ITWOULD TILT THESUPREME COURTFOR A GENERATION."TRULY I FEEL LIKE ITSHOULD WAIT I FEELLIKE IF HE GETSREELECTED GREAT IGUESS BUT WAITAND GIVE RUTHBADER GINSBURGTIME TO GET INTOTHE GROUND."GINSBURG'S DYINGWISH WAS TO NOT BEREPLACED BEFORETHE ELECTION BACKIN 2016 THEREPUBLICAN SENATEREFUSED TO VOTEON OBAMA'SNOMINEE BUT IN U.S.HISTORY THE PARTYTHAT CONTROLS THESENATE HASHISTORICALLYBLOCKED THEOPPOSITIONS PICKBUT WITHREPUBLICANS INCONTROL NOW THESENATE HAS SAID ITWILL VOTE ONTRUMP'S CHOICE."WE ARE GOING TOMAKE HAY WHILETHE SUNSHINES WEARE GOING TO DOEVERYTHING WEPOSSIBLY CAN TOHELP OURCONSTITUTIONALREPUBLIC REMAIN AREPUBLIC."STEVE DENT IDAHONEWS 6CONFIRMATIONHEARINGS FORJUDGE BARRETT WILLBE HELD BY THESENATE JUDICIARYCOMMITTEESTARTING O