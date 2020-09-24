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Big game: Chiefs and Mahomes vs Ravens and Jackson on MNF

Video Credit: KMBC - Duration: 02:07s - Published
Big game: Chiefs and Mahomes vs Ravens and Jackson on MNF
Big game: Chiefs and Mahomes vs Ravens and Jackson on MNF

COMING UP.TALK TO YOU THEN DEVIL.THANKS SO MUCH.ALL RIGHT TONIGHT.IT’S THE PREMIER MATCHUP FOR THENFL SEASON THE DEFENDING SUPERBOWL CHAMPION YOUR KANSAS CITY.CHIEFS WILL TAKE ON THE NUMBERONE SEED IN THE AFC LAST SEASONTHE BALTIMORE RAVENS.WELL, THE CHIEFS HAVE WON 11STRAIGHT GAMES DATING BACK TOLAST SEASON, BUT NUMBER 12 ISGOING TO BE TOUGH RAVENS BUILDBIG LEADS WHILE FOR OF THECHIEFS LAST FIVE GAMES HAVE BEENCOME-FROM-BEHIND WINS AFTERTRAILING BY 10 POINTS OR MORE.THE CHIEFS ARE ALSO IN FOR AWI FACING THE RAVENS BEAST OFA QUARTER.LAMAR JACKSON, AND THEY KNOW IT.IS A GREAT PLAYER.I MEAN HE CAN HE CAN MAKE ALLTHE THROWS HE CAN RUN WITH THEBALL.HE CAN REALLY DO IT ALL AND SOIT’S ALWAYS FUN TO WATCH GUYSLIKE THAT THAT THAT WORK HARDPUT IN THE WORK AND THEY’RE ABLETO GO OUT THERE AND HAVE SUCCESSON THE FIELD ESPECIALLY UNDERTHE BRIGHT LIGHTS.I THINK IN MY MIND IT ALWAYSGOING TO BRING OUT THE BEST INME.SO I’M EXPECTING THE BEST FROMHIM AND YOU KNOW, HOPEFULLY IT’SA GOOD GAME.I MEAN YOU PLAY THE GAME TO PLAYAGAINST THE BEST MAN, ANDTHERE’S IT’S HIDDEN SECRETBALTIMORE RAVENS ARE ONE OF THEBEST TEAMS IN THE NATIONALFOOTBALL LEAGUE AND GOING UPAGAINST THEM AS IS A HUGE ANDGREAT CHALLENGE FOR US ANDTHAT’S WHAT YOU GET EXCITED FOR.THAT’S WHY THAT’S WH YOU PLAYTHE GAME THE RAVENS MEANWHILEARE GOING TO HAVE A SOME FANS INTHE STANDS THE TEAM ANNOUNCEDOVER THE WEEKEND THAT 250 FAMILYMEMBERS OF COACHES PLAYERS INFRONT OFFICE STAFF MEMBERS WILLBE AT THE STADIUM TONIGHT TVSAYS ATTENDANCE IS ALLOWED BYTHE MARYLAND DEPARTMENT OFHEALTH AND OTHER LOCAL OFFICIALSLAST WEEK IN LA THERE WERE NOFANS IN THE STANDS OF THE CHIEFSWILL BE DO NOT REALLY HAVE A LOTOF CROWD NOISE.WELL THROUGHOUT THE PLAYERS ALITTLE BIT EARLY LAST WEEK, BUTNOW THOUGH AFTER GETTING THROUGHA GAME WITHOUT FANS THEY SAYTHEY’RE READY FOR A QUIET STORMIN BALTIMORE LAST GET EXPERIENCELAST WEEK FOR SURE BEAUTIFULSTADIUM.NOBODY IN IT.I MEAN, THAT’S A LITTLEDIFFERENT DYNAMIC.SO WE’RE GOING TO LET A FEWPEOPLE IN THIS ONE HERE A COUPLEHUNDRED.SO I WHAT I UNDERSTAND, SO ATLEAST I’LL BE A LITTLE BIT OFNOISE, BUT THANKS A LOT, YOUKNOW HAS TO COME FROM, YOU KNOWWITHIN AND THEN FRO KNOW IS USFEEDING OFF.EACH OTHER AS TRYING TO KEEPEACH OTHER MOTIVATED KEEP EACHOTHER IN COURAGE.AND KMBC9 HAS GOT YOU COVERED ONALL THINGS CHEESE TONIGHT OURSPECIAL COUNTDOWN TO KICKOFFPREGAME COVERAGE STARTS AT 6:3




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