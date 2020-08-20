Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Jackson police blue flu concerns addressed

Video Credit: WAPT - Duration: 01:54s - Published
Jackson police blue flu concerns addressed
Jackson police blue flu concerns addressed

DEPARTMENT KNEW ABOUT THISSO-CALLEDBLUE FLU IN ADVANCE.THE MAYOR REASSURING RESIDENTSIF THEY CA911 AN OFFICER WILL SHOW UP.THE ASSISTANT POLICE CHIEF TOLDCITY COUNCIL15 TO 20 OFFICERS ON THEDAYSHIFT CALLED INSICK.THEY SAY THAT'S AN UNUSUALLYHIGHNUMBER.IT AFFECTED ALL FOUR PRECINCTS,PLUSADMINISTRATIVE, DETECTIVE'SBUREAND THE SUPPORT SERVICE UNIT.JPD SAID THEY DIDN'T MISS ABEAT.

THEY BROUGHT IN OFFICERSWHO WEREALREADY OUT ON THE SPECIALDETAIL TOCOVER FOR THEIR COWORKERS WHODIDN'TSHOW UP FOR WORK.

IT IS NOT IMPACTING THEWAY WE DO BUSINESS, BUT OFCOURSE WE DO PAY ATTENTION TOTHOSE THINGS TO MAKE SURE THATIT DOES NOT CONTINUE.WE REGRET THAT ANYONE WOULD TAKETHIS PATH IN ORDER TO HAVEWE REGRET THAT ANYONE WOULD TAKETHIS PATH IN ORDER TO HAVEWHAT CAN BE A SINCERE DISCUSSIONABOUT NOT ONLY WHAT HAS HAPPENEDBUT WHAT WE WANT TO HAPPEN INTHE FUTUREHAVING SWORN TAKEN AN OATH TOSERVE PEOPLEVETERAN OFFICERS ARE ANGRY THEYWON'T GET APAY RAISE CITY COUNCIL APPROVEDFOR NEWRECRUITS AND OFFICERS WITH FEWERYEARS ONTHE FORCE.THE MAYOR SAYS THE $3,100 HIKEMEANS JPDWILL NOW HAVE THE HIGHEST SALARYOF ANYDEPARTMENT IN THE METRO.JPD IS SHORT 100 OFFICERS.

THATMEANS A LOT OF OVERTIME FOR THEMENAND WOMEN ON THE FORCE.

THEMAYOR SAYS LAST YEAR 30 PATROLOFFICERS WORKING EXTRA HOURSTOOK HOME BETWEEN $70,000 AND$115,000.ROSS ADAMS 16 WAPT NEWS.JACKSON POLICE CHIEF JAMES DAVISRELEASED ASTATEMENT SAYING IN PART - "ITIS BLATANTSPECULATION THAT THOSE POLICEOFFI




You Might Like


Tweets about this


Related videos from verified sources

Veteran JPD officers disgruntled after no pay raise [Video]

Veteran JPD officers disgruntled after no pay raise

Veteran Jackson police officers are lashing out at the mayor and city council members because they were denied a pay raise.

Credit: WAPT     Duration: 02:41Published
Man kills himself after shooting girlfriend and her child, police say [Video]

Man kills himself after shooting girlfriend and her child, police say

A man took his own life after shooting his 19-year-old girlfriend and her 6-year-old daughter, Jackson police say.

Credit: WAPT     Duration: 01:50Published
Man opens fire on JPD officer [Video]

Man opens fire on JPD officer

An armed auto burglary suspect opened fire Thursday morning on a Jackson police officer, authorities said.

Credit: WAPT     Duration: 00:46Published