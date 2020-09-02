Lincoln Riley talks OU loss, upcoming game against Iowa State
NEVER A FUN WEEK INNORMAN-TOWN, WHEN THESOONERS LOSE..AND WELCOME INTO SPORTSEVERYBODY..
IT'S ONE THINGTO LOSE..
IT'S QUITEANOTHER THING, TO COUGH UP A21-POINT LEAD AT HOME.."FINISHING"..
A FOCUS THISWEEK, AS O-U PREPARES FORIOWA STATE..
RILEY SAYS,THE APPROACH RIGHT NOW.."IT'S NOT ABOUT YOU..
IT'SABOUT ME"..THE SOONERS HAVEN'T LOSTBACK- TO-BACK BIG 12 GAMES..SINCE 1998..
O-U..
ABOUT ATOUCHDOWN FAVORITE, AGAINSTA CYCLONES TEAM THAT HASGIVEN THEM FITS IN RECENTYEARS..
HOW LINCOLN RILEYIS GUIDING FRESHMANQUARTERBACK SPENCER RATTLERTHIS WEEK..
TONIGHT AT 10..AFTER LAST WEEK'S TRIP TOARKANS