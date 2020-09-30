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Super enzyme breaks down plastics

Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 00:27s - Published
Super enzyme breaks down plastics
Researchers found an enzyme that breaks down plastics six times faster.

BOTH TURTLES WILL BE RELEASEDBEHIND THE LOGGERHEAD MARINELIFEFACILITY ON JUNO BEACH.A NEW "SUPER ENZYME" CAN BREAKDOWN PLASTIC SIX TIMES FASTERTHAN OTHER PROTEINS.IT’S CALLED PET-ASE... WHICH ISA PLAY ON THE WORD FOR THECOMMON TYPE OF PLASTIC IT BREAKSDOWN, WHICH IS FOUND INSINGLE-USE BOTTLES, CARPETS, ANDCLOTHING.RESEARCHERS SAY THE SUPER ENZYMEEATS PLASTIC IN A FEW DAYS, BUTITS STILL TOO SLOW TO BECOMMERCIALLY VIABLE.BUT, RESEARCHERS SAY THIS IS AHUGE STEP TOWA




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GSnowCarm

Glenn Snow Good news #2284 - New super-enzyme breaks down plastic bottles six times faster - https://t.co/KtLFbgOiaJ 30 minutes ago

Pikaya61

P g R Super-enzyme breaks down plastic bottles in 'a matter of days' @sciencefocus https://t.co/WfsAgOk2qe 1 hour ago

ciberjohn

João Silva BBC Focus Magazine: Super-enzyme breaks down plastic bottles in 'a matter of days'. https://t.co/DnYV2lZJF7 via @GoogleNews 5 hours ago

davidfatunmbi

David Fátúnmbí "Unlike natural degradation, which can take hundreds of years, the super-enzyme is able to convert the plastic back… https://t.co/WOTcb3Z3fD 6 hours ago

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Top U.S. & World News🗽 New Super Bacteria Breaks Down Plastic Bottles in Hours Rather than Centuries Enzymes derived from super bacteria f… https://t.co/zceJBIUPuA 8 hours ago

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Andrew Bartlett 🏅🇬🇧 Super-enzyme breaks down plastic bottles in 'a matter of days' https://t.co/3HXclzbPG3 https://t.co/UNAAgnwPen 9 hours ago

COBLH

Chris O’Brien Lifehouse Super-enzyme breaks down plastic bottles in 'a matter of days' @sciencefocus https://t.co/bOhgNDJWP9 12 hours ago

NorwoodVentures

Damany Norwood New 'Super Enzyme' Breaks Down Plastic Faster #Science #Breakthrough https://t.co/jikCtCPuAH 13 hours ago