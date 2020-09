बाबरी केस में सभी आरोपी बरी किए गए Video Credit: IANS INDIA - Duration: 01:34s - Published 5 minutes ago बाबरी केस में सभी आरोपी बरी किए गए बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में अदालत ने फैसला सुना दिया. अयोध्या में छह दिसम्बर 1992 बाबरी मस्जिद विवादित ढांचा विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने 28 साल बाद अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत अन्य सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है. #BabriMasjidVerdict #BabriDemolition #BabriDemolitionCase 0

