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7 First Alert Forecast 0930 5PM

Video Credit: WKBW Buffalo - Duration: 03:02s - Published
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REMAIN ENTRENCHEDACROSS WNY ANDTHE GREAT LAKES,KEEPING DAYTIMETEMPERATURES INTHE 50S INTO THEWEEKEND.WEDNESDAY:BREEZY & COOL WITHLAKE EFFECT RAINSHOWERSTHURSDAY:MORNING: 47AFTERNOON: 59MOSTLY CLOUDYWITH RAIN SHOWERSFRIDAYMORNING: 48AFTERNOON: 54COOL WITH A FEWSHOWERSSATURDAYMORNING: 45AFTERNOON: 56COOLER WITHSCATTEREDSHOWERSSUNDAYMORNING: 43AFTERNOON: 61MOSTLY CLOUDYBREAK TWTAKE A LOOK AT THISMAKEOVER...ROTARY READSKIDSCLUB SPACES WEREOFFICIALLY UNVEILEDTODAY AT THEDUDLEY BRANC




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