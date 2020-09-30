7 First Alert Forecast 0930 5PM
REMAIN ENTRENCHEDACROSS WNY ANDTHE GREAT LAKES,KEEPING DAYTIMETEMPERATURES INTHE 50S INTO THEWEEKEND.WEDNESDAY:BREEZY & COOL WITHLAKE EFFECT RAINSHOWERSTHURSDAY:MORNING: 47AFTERNOON: 59MOSTLY CLOUDYWITH RAIN SHOWERSFRIDAYMORNING: 48AFTERNOON: 54COOL WITH A FEWSHOWERSSATURDAYMORNING: 45AFTERNOON: 56COOLER WITHSCATTEREDSHOWERSSUNDAYMORNING: 43AFTERNOON: 61MOSTLY CLOUDYBREAK TWTAKE A LOOK AT THISMAKEOVER...ROTARY READSKIDSCLUB SPACES WEREOFFICIALLY UNVEILEDTODAY AT THEDUDLEY BRANC