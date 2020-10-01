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Boston now in coronavirus red zone

Video Credit: WCVB - Duration: 01:11s - Published
Boston now in coronavirus red zone
Boston is now in the coronavirus Red Zone, officials said.

MATT REED LIVE IN ONE OF THEHARDEST HIT NEIGHBORHOODS.MATT: ANTOINETTE, IN EASTBOSTON THEY'VE BEEN STRUGGLINGWITH THE SPREAD OF COVID-19.THE CITY OF BOSTON HAVE SEEN8.5 PER 100,000.THE POSITIVE RATE LAST WEEK WAS3.5%, A JUMP FROM MORE THAN AFULL POINT THE PREVIOUS WEEK.WHILE THE CITY SAYS MOSTNEIGHBORHOODS ARE ON THE RISE,SOME ARE RISING FASTER THANOTHERS.EAST BOSTON AND TWO DORCHESTERNEIGHBORHOODS ARE TESTING OVER7% POSITIVE FOR CORONAVIRUS.MORE THAN HALF THE NEWINFECTIONS IN THE CITY AREPEOPLE UNDER THE AGE OF 29.BEFORE IT WAS OFFICIAL, MAYORWALSH SAID THE CITY WOULD NOTMOVE FORWARD TO THE STATE'S NEWREOPENING PHASE AND YOUNGERPROTECTING THOSE AROUND THEMAND SOME COLLEGE STUDENTS WESPOKE TO UNDERSTAND




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