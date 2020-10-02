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Nevada governor wishes President Trump, first lady 'speedy recovery'

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:45s - Published
Nevada governor wishes President Trump, first lady 'speedy recovery'

Nevada governor wishes President Trump, first lady 'speedy recovery'

Nevada Gov.

Steve Sisolak sent well wishes to President Donald Trump and the first lady during a Friday press conference.

PRESIDENT....AT A PRESS CONFERENCE TODAY."MY WIFE, THE FIRST LADY (OFNEVADA) AND I, SYMPATHY GOESOUT TO THE FIRST FAMILY, FORBOTH THE PRESIDENT AND FIRSTLADY, BEING POSITIVE,CONTRACTING DISEASE.WE WISH THEM A SPEEDY RECOVERYAND A SAFE RECOVERY"THE GOVERNOR CONTINUING ON TOSAY...THIS IS WHY IT IS SO IMPORTANTTO FOLLOW THE STATE'SGUIDELINES ON WEARING A MASKAND PRACTICING SOCIALDISTANCING.THE GOVENOR CITING RECENTVIOLATIONS AT A CHARITY EVENTAT DRAGON RIDGE COUNTRY CLUB...AND THE PRESIDENT'S CAMPAIGNRALLY AT XTREMEMANUFACTURING...AS EXAMPLES OF EVENTS PUTTINGNEVADANS AT RISK...HE IS ASKING ALL BUSINESSES TODO THEIR PART TO ENSURE SAFETY.NEW DEVELOPMENTS TONIGHT..YOUTH SPORTS ARE BAC




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