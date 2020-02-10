H.S. Football Highlights 10/2/2020
H.S. Football Highlights 10/2/2020
Gretna, Westside, Millard South, Elkhorn South, Fremont and CB Abe Lincoln all picked up wins.
GETS COLDER...THE ACTION ON THEHIGH SCHOOLGRIDIRON ONLYGETS HOTTER...GRETNA TRYING TOSTAY UNDEFEATEDTONIGHT ON THEROAD...ZANE FLORES ANDTHE DRAGONSFACING ON SKUTTCATHOLIC THISEVENING...===== 3RDQTR...GRETNA UP 3....FLORES FAKES MEOUT...HANDING OFF TOMICK HUBER...PICK UP46....DRAGONS INBUSINESS...====== LATER INDRIVE...FLORES CAPS ITOFF...2ND EFFORT TDPLUNGE ...PUTS GRETNA UP31-21 ...====== BUT SKUTTNOT GOING DOWNQUIETLY...SAM SCOTTPUNCHES IT IN FROMA YARD OUT...SKYHAWKS WITHIN3...31-28...===== LESS THAN AMINUTEREMAINING...SKUTTBALL DOWN 3...BUT DRAGONS DSTEPS UP ...HUBERAND MASONGOLDMAN COMBINEFOR THE SACK!!GRETNA HANGS ON,31-28 TO STAYPERECT...TOP TEN MATCHUP INCLASS B....2ND RANKED NORRISTRYING TO KNOCKOFF UNDEFEATEDAND 8TH RANKEDPLATTSMOUTH...===== 1ST QTR...NOSCORE...COOPER HAUSMANNTO JAMES CARNIE 10YD TD...7-0 TITANS==== ENSUINGKICKOFFPLATTSMOUTH'SRECE BAKER TAKESIT TO THE HOUSE!!BUT IT'S NORRISWINNING A WILD ONE,29-26...CLASS A NUMBERONE WESTSIDEHOSTING 9THRANKED MILLARDNORTH ...THE MUSTANGSTRYING TO BUILDOFF THAT COMEBACKWIN LAST WEEKOVER LINCOLNEAST...=== 1ST QTR...NOSCORE...WARRIORS' COLEPAYTON 61 YD TDRUN...7-NOTHINGWESTSIDE..====== LATER1ST...MOREWARRIORS...PAYTON DEEP TOMINNESOTA COMMITAVANTE DICKERSON50 YD TD...14-NOTHINGWESTSIDE...===== STILL 1ST...PAYTON SWINGS ITOVER TO DOMINICREZAC 9 YD TD...WESTSIDE WINS, 44-14 ...3RD RANKEDMILLARD SOUTHMEETING LINCOLNPIUS X...THE PATRIOTSTRYING TO IMPROVETO FOUR-AND-ONE...===== SECONDQUARTER.PATRIOTS ALREADYUP 21.TJ URBAN.6 YARD TOUCHDOWNRUN.28-0.=== LATER2ND...MORE PATS ...URBAN.11 YARD SCORE.MILLARD SOUTHSHUTS OUT PIUS,42-0...SCOTT FROSTSAYING TODAYDEFENSIVE BACKBRAXTON CLARKLIKELY OUT FOR THESEASON WITH ASHOULDER INJURY ...MEANWHILE, N-UCOMMIT TEDDYPROCHAZKA AND HISELKHORN SOUTHTEAM IN ACTIONTONIGHT....THE STORM HOSTINGBELLEVUE EAST...LET'S MAKE OUR WAYOUT TO ELKHORNSTADIUM...======= 1ST PLAYFROM SCRIMMAGEFOR THE STORM...MEKHI NELSON-DOUGLAS 44 YD TD...6-NOTHING STORM....===== LATER 1ST...MORE ELKHORNSOUTH...DILAN KRAUSE Q-BKEEP ....5 YD TD...STORM SAIL TO THE59-6 WIN...MILLARD WESTMEETING LINCOLNEAST...THE WILDCATSTRYING TO REBOUNDFROM BLOWING THAT26 POINT LEAD LASTWEEK...====== 2NDQTR...TIED AT SIX ...UNTIL NATHANPEDERSON RIPS OFFA 95 YD KICKOFFRETURN TD...13-6 MILLARD WEST...===== WILDCATSCHEERLEADERSLIKING THAT...=== LATER 2ND...SPARTANS' NOAHWALTERS ESCAPESRUSH...FINDSCOOPER ERIKSONFOR BIG GAIN...LINCOLN EASTRALLIES FROM 12DOWN IN THE 4THQTR TO WIN, 26-25 ...FREMONT FACINGLINCOLN NORTHSTAR...LET'S MAKE OUR WAYTO THE CAPITAL CITYFOR THIS ONE...==== TIGERS'CARTER SINTEK TODAWSON GLAUSE.20 YARDTOUCHDOWN STRIKEFREMONT WINS, 28-7...IN COUNCIL BLUFFSTONIGHT...ACROSSTOWNRIVALRY...THOMAS JEFFERSONMEETING ABELINCOLN ....====== WE PICK IT UPIN THE 3RD QUARTERA-L UP BIG ...ON A 3RD AND 23LYNX LENNX BROWNTO DAMARI BROWN23 YARD GAIN.====== FEW PLAYSLATER SAMECOMBINATION LENNXBROWN TO DAMARIBROWN A-LSTARTING TO FEELIT...======== 4THQUARTER NOW NEWQB FOR AL ELILUSAJO CALLING HISOWN NUMBER 35 YDTD...LYNX ROLL, 56-13...