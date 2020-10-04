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Boise Police, Parks and Rec holding Ice Cream in the Park event

Video Credit: Idaho On Your Side - Duration: 00:38s - Published
Boise Police, Parks and Rec holding Ice Cream in the Park event

Boise Police, Parks and Rec holding Ice Cream in the Park event

Boise Parks and Recreation Director Doug Holloway and Boise Police Chief Ryan will be riding the Greenbelt to talk about safety and meet with community members on October 3.

OF POLICE AND THECITY'S PARKS ANDREC DIRECTOR METWITH COMMUNITYMEMBERS ON THEGREENBELT TODAY.BOTH MEN TOOK THEOPPORTUNITY TOLISTEN TOCOMMUNITYMEMBERS WHOVOICED THEIRCONCERNS.... ADDEDSOMESUGGESTIONS....WHILE ALSOPRAISING THERECREATIONALOPPORTUNITIES INTHE CITY OF TREES.THIS EVENT ALSOGAVE CHIEF RYANLEE A CHANCE TOLEARN MORE ABOUTTHE GREENBELT ANDPROMOTE SAFETY ATTHE SAME TIME.""THAT OPPORTUNITYTO JUST TALK TOPEOPLE FROM ALLWALKS OF LIFE ANDJUST GET OUT ANDSEE THIS VITALPEACE FROM THEUSER'S MINDSET ANDSEE WHAT WE CANDO TO PROVIDEBETTER SERVICE ANDJUST REALLY TOUCH




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