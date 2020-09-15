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Lee's Summit students return to school

Video Credit: 41 Action News - Duration: 03:08s - Published
Lee's Summit students return to school

Lee's Summit students return to school

Students in grades 4-6 are returning to in-person learning at Lee's Summit schools.

I'M LIVE AT IN LEE'SSUMMIT AT CEDAR CREEKELEMENTARY SCHOOL.TODAY - GRADES FOURTHROUGH 12 BEGIN AHYBRID MODEL TODAY.IN THE FIRST LINE IT SHOWS INPERSON LEARNING FOR GRADESPRE-K TO THIRD GRADE.THE SECOND- STUDENTS WITHLAST NAMES A THROUGH K IN4TH-12 GRADE WILL BE INSCHOOL IN PERSON MONDAYAND TUESDAY, AND VIRTUALLEARNING WEDNESDAY- FRIDAY.FOR STUDENTS WITH LASTNAMES L-Z, THEY WILL BE INVIRTUAL LEARNING MONDAY-WEDNESDAY, WITH IN-PERSONLEARNING ON THURSDAY ANDFRIDAYS.FOR THE HYBRID SCHEDULE-TWO DAYS OF THE VIRTUALLEARNING WOULD BE STUDENTSCOMPLETING TEACHERPLANNED LESSONS ANDASSIGNMENTS INDEPENDENTLY,AND ON WEDNESDAYS THEYWOULD CHECK IN WITHTEACHERS VIRTUALLY.FOR STUDENTS IN THE R-7ONLINE ACADEMY- NOTHING HASCHANGED, AND THOSESTUDENTS WILL REMAIN INONLINE LEARNING.TAYLOR HEMNESS IS LIVEACROSS STATE L




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