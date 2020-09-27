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8 a.m. COVID-19 update

Video Credit: KMBC - Duration: 01:18s - Published
8 a.m. COVID-19 update
8 a.m. COVID-19 update

ON THE TENNESSEE TITANS SQUAD.AND THIS MORNING WE ARE TRACKINGCORONAVIRUS CASE NUMBERS ON BOTHSIDES OF THE STATE LINE.HERE ARE THE LATEST NUMBERS ONYOUR SCREEN, MISSOURI ISREPORTING 1,400 NEW CASES SINCETHURSDAY NUMBERS FROM KANSASSHOW 1,300 CASES SINCE WEDNESDAYONE WAY TO MONITOR.THE TRANSMISSION OF THE VIRUS ISTHE POSITIVITY RATE RIGHT NOW17% OF TESTS ARE COMING BACKPOSITIVE IN MISSOURI.IT’S 15% IN KANSAS POSITIVITYRATE IN BOTH STATES.IT IS MORE THAN THREE TIMES THENATIONAL RATE.WELL TODAY IS SOME KIDS LEE’SSUMMIT WILL HAVE THEIR FIRST DAYBACK IN THE CLASSROOM THIS YEARDISTRICT STARTING A HYBRIDLEARNING SCHEDULE FOR STUDENTSIN FOURTH GRADE AND UP WHENYOU’RE WHEN YOU’RE IN SCHOOL HASTO DO WITH YOUR LAST NAMESTUDENTS WITH LAST NAMESSTARTING WITH A THROUGH K WILLGO TO SCHOOL IN PERSON STARTINGTODAY AND TOMORROW AND STUDENTSOF THE LAST NAMES L THROUGH ZWILL GO TO SCHOOL THURSDAY ANDFRIDAY, THEN THERE’S A BUFFERDAY IN BETWEEN THERE’S NO CHANGEFOR FAMILIES WHO CHOSE ALLVIRTUAL LEARNING STUDENTS FROMPRE-K THROUGH THIRD GRADE ANDLEE’S SUMMIT HAV BEEN BACK INCLASS FULL-TIME SINCE NUMBER 8MEANWHILE IN THE VALLEY SCHOOLDISTRICT ALL STUDENTS WHOREGISTERED FOR IN-PERSONLEARNING WILL BE BACK IN THECLASSROOM IN SOME CAPACITY TODAYAND ALSO ELEMENTARY SCHOOLSTUDENTS WILL NOW BE LEARNING INPERSON FIVE DAYS A WEEK MIDDLEAND HIGH SCHOOLERS WILL START AHYBRID LEARNING MODEL.THEY’LL BE BACK IN CLASSROOMSTWO DAYS A WEEK ON ANALTERNATING SCHEDULE.THIS CHANGE DOES NOT AFFECTSTUD




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