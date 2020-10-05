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New Trade Mart opens

Video Credit: WAPT - Duration: 01:41s - Published
New Trade Mart opens
The New Trade Mart opened, at Mississippi Fairgrounds.

STATE FAIRGROUNDS NOW THAT THESTATE OF THE ARTTRADE MART IS COMPLETE.

THEVENUE REPLACES THE OLD TRADEMART, WHICH WAS BUILT IN 1975.SOTCOMMISSIONER ANDY GIPSON- RED9305 @2:46-2:57"WHAT I'M ENVISIONING ISCONCERTS AT THE SAME TIME WEHOLD TRADE CONVENTIONS HERE.PEOPLE CAN GO BACK AND FORTH.THEY CANSTOP AT ONE OF OUR 3 CAFES ANDHAVESOMETHING GOOD TO EAT." SOTMARY MARGARET HYER- MISSMISSISSIPPI- RED9349 @ 1:07-1:20"IT'S BEEN WONDERFUL JUST TO SEETHE BEGINNING OF THE PROJECT ANDTO WATCH IT SLOWLY COME UP ANDNOW TO BE HERE IN THISBEAUTIFUL BUILDING, THE FINISHEDPRODUCT.

I'LLBE AT THE STATE FAIR IN A FEWWEEKS AND GET TOSEE PEOPLE INSIDE OF IT AND SEEIT BEING USED." STATELEGISLATORS AUTHORIZED $30MILLIONTO BUILD THE NEW TRADE MART ANDTO MAKEIMPROVEMENTS AT THE FAIRGROUNDS.IT'S CONNECTED TO COLISEUM...WHICH ISNEWLY RENOVATED.SOTCOMMISSIONER ANDY GIPSON- RED9305 @2:10-2:15"ALL NEW SEATING, ALL NEWFLOORS, NEW STAIRS, GLOW IN THEDARK STAIRS." CONSTRUCTION ONTHE TRADE MART BEGAN INMARCH 2018.SENATOR CINDY HYDE- SMITH WHOWAS THE AG COMMISSIONER AT THETIME... BROKE GROUNDON THE BUILDING.HER DAUGHTER SPOKE ON HER BEHALFAT THERIBBON CUTTING CEREMONY.

SOTANNA-MICHAEL SMITH- SENATORCINDY HYDE- SMITH'S DAUGHTER-RED 9354 @ :20-:29 "DUE TO THEVACANCY ON THE SUPREME COURT SHEWAS REQUIRED TO BE IN WASHINGTONDC TODAY BUT SHE WAS SO LOOKINGFORWARD TOTODAY.

THIS IS A DAY SHEENVISIONED YEARS AGO." THEGOVERNOR WAS ONE OF SEVERALSTATELEADERS CELEBRATING THE GRANDOPENING.THE NEW TRADE MART IS EXPECTEDTO HAVE AHUGE ECONOMIC IMPACT AND ATTRACTLARGEEVENTS.SOTCOMMISSIONER ANDY GIPSON- RED9305 @3:46-3:57"EVERY YEAR OVER 300,000 PEOPLEPASS THROUGH THIS TRADE MART ANDI'M TALKING ABOUT THE OLD TRADEMART.

I FIGURE IT'LL BETWICE THAT MANY AS WE OPEN THISNEW TRADEMART."IN JACKSON SHALEEKA POWELL 16WAPT NEWS.

THE AG COMMISSIONER ANDY GIPSONSAYS THE OLD TRADE MART WILL BEDEMOLISHED AND USED




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