Kevin Sumlin tests positive for coronavirus
COVID-19.
SUMLIN IS 56 YEARSOLD.
HES ENTERING HIS THIRDSEASON AS THE WILDCATSFOOTBALL COACH.
HERES PART OFHIS STATEMENT.
FS MY FAMILYAND I HAVE BEEN AGGRESSIVE INOUR EFFORTS TO REMAIN SAFE ANDHEALTHY THROUGHOUT THE PASTSEVEN MONTHS.
MY POSITIVE TESTRESULT, WHILE A SHOCK, IS ASTARK REMINDER OF HOW WE MUSTALL REMAIN VIGILANT IN OURFOCUS ON HAND WASHING,PHYSICAL DISTANCING, AND FACECOVERINGS.
I AM FEELING WELLAND WILL BE ENGAGED IN OURRAMP-UP ACTIVITIES ON AVIRTUAL BASIS UNTIL I COMPLETETHE ISOLATION PROTOCOL.
VO THEWILDCATS ARE SET TO BEGIN FALLCAMP ON FRIDAY.
THEIR SCHEDULEBEGINS NOVEMBER 7TH AT UTAH.SUMLIN IS ONE OF SEVERAL HEADCOACHES WHO HAVE TESTED