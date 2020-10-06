Homicide under investigation in Chandler
Video Credit: ABC15 Arizona - Duration: 00:25s - Published
Homicide under investigation in Chandler
A homicide investigation is happening now near Arizona Avenue and Queen Creek Road.
OR 51 OR VAN BUREN OR McDOWELL.Kaley: THANK YOU.WE HAVE NEW VIDEO TO SHARE WITHYOU.THIS IS CHANDLER AS POLICE THEREARE INVESTIGATING A HOMICIDE.IT'S NEAR ARIZONA AVENUE ANDQUEEN CREEK ROAD.WITNESSES ARE TELLING OUR CREWS,DESCRIBING THE SCENE AS GRIZZLY.WE HAVE LIMITED DETAILS ON WHATHAPPENED.SOMEONE WAS SHOT ASK KILLEDWE'RE TOLD FRO