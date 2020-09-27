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8 a.m. COVID-19 update

Video Credit: KMBC - Duration: 00:51s - Published
8 a.m. COVID-19 update
8 a.m. COVID-19 update

TRUMP IS WAKING UP IN THE WHITEHOUSE THIS MORNING AFTERSPENDING THREE NIGHTS AT WALTERREED MEDICAL CENTER PRESIDENTRETURNED TO THE WHITE HOUSE LASTNIGHT AND WILL CONTINUE TORECEIVE TREATMENT FOR COVID-19IS DR. SHAWN CONNOLLY SAID THATEARLIER YESTERDAY.THE PRESIDENT IS NOT OUT OF THEWOODS YET, BUT HAS RESPONDED.WELL SO FAR TO TREATMENT ANDYOU’RE AT HOME.WE’RE SEEING A DECLINE IN THEDAILY AVERAGE OF COVID-19 CASESACROSS THE NINE COUNTY METROREGION THAT IT SHOWS WERE DOWNTO 245 CASES PER DAY.JOHNSON COUNTY.KANSAS HAS THE MOST REPORTEDCASES IN THE METRO RIGHT NOW.CITY MISSOURI WAS ON TOP LASTWEEK, BUT EXPECTING AN UPDATE ONTHE CITY’S NUMBERS LATER TODAY.AND AGAIN CITY, MISSOURI HEALTHDEPARTMENT SAYS NINE EMPLOYEESARE IN QUARANTINE THIS MORNINGAFTER COMING IN CONTACT WITH THETWO PEOPLE WHO TESTED POSITIVEFOR COVID-19 EMPLOYEES.DO NOT HAVE CLOTHES OR DIRECTCONTACT WITH THE PUBLIC BUT WITHSO MANY PEOPLE IN QUARANTINE THEHEALTH DEPARTMENT’S CLOSING ITSOFFICES FOR B




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