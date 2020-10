Gerardo Celasco protagoniza la serie de ciencia ficción NEXT de Fox

Gerardo Celasco protagoniza la serie de ciencia ficción NEXT de Fox Video Credit: MaximoTV - Duration: 03:15s - Published 1 week ago Gerardo Celasco protagoniza la serie de ciencia ficción NEXT de Fox El actor Gerardo Celasco es uno de los protagonistas de la serie de ciencia ficción NEXT, que se estrena este 6 de octubre en el canal de televisión Fox. En esta entrevista realizada en el set de rodaje de NEXT en Chicago, Gerardo nos habla de su personaje, de la serie y de cómo es su relación personal con las tecnologías. En NEXT, Paul LeBlanc (John Slattery) un CEO de Silicon Valley que junto a una especialista Shea Salazar (Fernanda Andrade) investiga la creciente independencia de una inteligencia artificial, AI, podría iniciar una catástrofe global. El elenco lo completan los actores Michael Mosley, Jason Butler Harner, Eve Harlow, Aaron Moten, Elizabeth Cappuccino y Evan Whitten. 0

