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KDOL launches new website to track identity theft fraud during the COVID-19 outbreak

Video Credit: KMBC - Duration: 00:48s - Published
KDOL launches new website to track identity theft fraud during the COVID-19 outbreak

KDOL launches new website to track identity theft fraud during the COVID-19 outbreak

Kansas Department of Labor launches new website to track identity theft fraud during the COVID-19 outbreak

RECOVERED TODAY THE KANSASDEPARTMENT OF LABOR ANNOUNCED ANEW WAY TO CUT DOWN ONUNEMPLOYMENT FRAUD KMBC 9S.MATT FLENER HAS THISINVESTIGATION.THE KANSAS DEPARTMENT OF LABORHAS INTRODUCED A NEW WEBSITETHAT HELPS PEOPLE REPORTIDENTITY THEFT FRAUD THEDEPARTMENT OF LABOR SAYSSCAMMERS ARE FILING FRAUDULENTCLAIMS BY USING NAMES ANDPERSONAL INFORMATION OF PEOPLEWHO HAVE NOT LOST THEIR JOBS.PEOPLE OFTEN DON’T KNOW THEY’VEHAD A CLAIM MADE ON THEIR BEHALFUNTIL THEY GET A DETERMINATIONLETTER IN THE MAIL OR THEIREMPLOYER CONTACTS THEM THEKANSAS DEPARTMENT OF LABOR HASSTOPPED ABOUT 45,000 ID THEFTRELATED FRAUDULENT CLAIMS THEKANSAS DEPARTMENT OF LABOR’SSAID, IS ADDING MORE PEOPLE TOINVESTIGATE ID THEFT AND USETECHNOLOGY TO HELP ALSO IT NEEDSYOUR HELP WHY T




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