WAAY 31 en español 7 de octubre

shares ShareTweetSavePostSend Buenas tardes! Gracias por estar con nosotros este miercoles 7 de octubre. Estas viendo waay 31 en español. Traido a ustedes por csfco contracter service and fabrication. Yo soy alexandra torres-perez aqui con las noticias principales de hoy. El huracan delta toco tierra en la ciudad de puerto morellos en mexico esta mañana. Puerto morellos se encuentra aproximadament e a medio camino entre las ciudades tursticas de cancn y playa del carmen. Delta toco tierra como un huracan de categoria 2. Como 40 mil personas se evacuaron de la peninsula de yucatan. No hay ningun reportes de heridas serias o muertes tras el huracan. Delta ahora es un huracan categoria 1. Se espera que se fortalezca durante las prximas 36 horas. La tormenta va tocar tierra otra vez en louisiana el viernes por la tarde. La trayectoria se movio mas pal norte. Asi que no veremos tantos impactos en la parte norte de alabama. Puede ser que veremos 1 a 2 pulgadas de lluvia el sabado por la noche y domingo por la mañana. Tambien vientos de 35 millas por hora son posible. Claro todo esto puede cambiar otra vez dependiendo en la trayectoria. Algunos condados en la parte sur de alabama ya esta preguntando por ayuda. La agencia de gestin de emergencias del condado de colbert dicen que tienen que ver como la tormenta los va impactar a ellos primero antes de enviar ayuda. Pero si estan listos para ayudar cualquier comunidad. El sospechoso de un asesinato fue capturado. La policia de madison dice que encontraron a jonathan stephens en meridianville. Oficiales dicen que el asesino a michael baker a tiros ayer. Alabama añadio mas de 700 casos nuevos de coronavirus desde ayer. Ahora hay mas de 142 mil casos confirmados y otros 19 mil casos probables. Hay mas de 2 mil 400 muertes y casi 68 mil recuperaciones. Mientras cientificos trabajan en una vacuna contra coronavirus, lideres ya estan trabajando en un plan para distribucion. La doctora karen landers dice que las vacunas van a ser administradas como la clinica de gripes. Donde uno puede recibir la vacuna desde su carro. El departamento de salud dice que esta trabajando con farmacias, hospitales y oficinas de doctores para prepararse por la vacuna. La vacuna va ser disponible a profesionales de salud y personas con riesgo mas alto primero. Pueda ser que tome mas tiempo para aprobar la vacuna. La casa blanca aprobo nuevas guias del f-d-a. Compañias trabajando en una vacuna ahora necesitan proveer al menos 2 meses de data de seguimiento tras la vacuna de coronavirus. Por eso -- no se espera que haiga una vacuna antes de las elecciones presidenciales. La escuela secundaria de decatur va cambiar a clases virtuales este viernes por casos de coronavirus. El superintendent e nos dijo que hay 10 casos positivos. 100 estudiantes y empleados estan bajo cuarentena. No va haber clases el lunes o martes por el receso de otoño. Y el distrito ya habia planificado clases virtuales para la proxima semana para limpieza de escuelas. Al regresar tenemos algunos resultados de la eleccion de segunda vuelta en la parte norte de alabama. Tenemos resultados de las elecciones de segunda vuelta en la parte norte de alabama. El alcadle de decatur gano su re-elecion. Tab bowling gano sobre butch matthew con 54 por ciento del voto. Es la primera vez desde el 1992 que un alcalde gana su reeleccion. Todavia no es claro quien gano la alcaldia de florence. Tendremos que esperar por lo menos 1 semana para aprender quien gano. Solo 11 votos separa el alcalde steve holt y su opositor andy better-ton. Como pueden ver betterton tiene la ventaja. La carrera va ser decidida por 16 boletas provisionales. Oficiales van a decidir si los boletos cuentan porque tienen discrepencias. Esos boletos van a ser contado el proximo martes. Puede ser que haiga un reconteo si esta demasiado cerca a un empate. Tenemos todos los resultados en nuestra pagina de web waay tv punto com. En el proximo mes -- votantes van a tener que regresar a las casillas para las elecciones presidenciales. Varias organizaciones estan tratando de registrar mas personas para votar antes de la fecha de limite cual es el 19 de octubre. Una organizacion llamado vote gone viral estan ayudando la comunidad latina ser mas informado sobre las elecciones. Ava melendez explica su objectivo con la organizacion. En las proximas 2 semanas la organizacion va tener 5 eventos. Vamos a tener los detalles en nuestra pagina de web waay tv punto com. Waay 31's maria leal ahora reporta sobre lo que pueden esperar durante el debate vicepresidencial esta noche. Una encuesta de cnn encuentra que 15 por ciento de americanos no saben quien kamala harris es. Tampoco tienen opinion de ella. La encuesta tambien reporta que 13 porciento de americanos no saben quien mike pence es aunque el ha servido como vice presidente por casi 4 años. Bueno eso es todo por hoy. Para cobertura en que puedes contar, vaya a waay tv punto com. Aqui pueden ver algunos de los reportajes disponibles incluyendo la nueva mascota del hospital de huntsville quien esta ayudando a pacientes jovenes. Vamos a traerte las ultimas noticias en español cada dia de lunes a viernes. Que tengan un buen fin de semana.





