Pam🌊🌊🌊 CRISPR-Cas9 Tech Pioneer UC Berkeley Biochemist Jennifer Doudna Awarded Nobel Prize In Chemistry; 'I’m In Shock' https://t.co/jRZnhAV7jM 1 hour ago

Tripp Braden RT @JackieYunTweets: 2 More #WomenInScience Win #NobelPrize! “Their work allows for laser-sharp snips in the long strings of DNA that make… 3 hours ago

AugustMedia RT @KPIXtv: For more on #JenniferDoudna and #CRISPR, head here: https://t.co/XoeKjXB95F https://t.co/UXjBYspFRF 4 hours ago

KPIX 5 For more on #JenniferDoudna and #CRISPR, head here: https://t.co/XoeKjXB95F https://t.co/UXjBYspFRF 5 hours ago

RobertHLee RT @KPIXtv: NOBEL PRIZE @UCBerkeley is once again celebrating a new #NobelPrize Laureate! Biochemist Jennifer Doudna along w/ colleague Em… 6 hours ago

KPIX 5 NOBEL PRIZE @UCBerkeley is once again celebrating a new #NobelPrize Laureate! Biochemist Jennifer Doudna along w/… https://t.co/yvFbCHFN7f 8 hours ago

Jackie Yun 2 More #WomenInScience Win #NobelPrize! “Their work allows for laser-sharp snips in the long strings of DNA that m… https://t.co/FhaxaooWtm 11 hours ago