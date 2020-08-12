Biden and Harris speak to supporters in Phoenix
BIDEN AND RUNNING MATE KAMALAHARRIS -- SPOKE TO SUPPORTERSIN PHOENIX TODAY.
THE FORMERVICE PRESIDENT -- GAVE REMARKSTO "FIRST WEEK VOTERS."BIDEN'S SPEECH MOSTLY CENTEREDON HOW THE TRUMP WHITE HOUSEHAS FAILED THE AMERICAN PEOPLE-- DURING THE PANDEMIC --INCLUDING ARIZONANS.
MORE THAN210,000 AMERICANS HAVE LOSTTHEIR LIVES TO THIS VIRUS.
WELOSE MORE EVERY SINGLE DAY.36,000 ARIZONANS HAVE BEENLOST.
6000, GONE, GONE.
MORETHAN 220,000 ARIZONANS HAVEBEEN INFECTED -- INFECTED WITHCOVID.
122,000 JOBS IN ARIZONASTILL HAVEN'T COME BACK.
THEBIDEN- HARRIS CAMPAIGN ALSOSAYS THEY WILL BE CONTINUINGTHEIR CAMPAIGN TOUR INSOUTHERN ARIZONA TOMORROW.
ITIS UNCLEAR AT THIS POINT IFBIDEN AND HARRIS ARECONTINUING -- OR IF IT WILL BECAMPAIGN STAFF.