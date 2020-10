आज फिर नहीं बदले पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें अपने श HT Digital Content - Duration: 01:46s - Published 7 minutes ago Video Credit:- Duration: 01:46s - Published आज फिर नहीं बदले पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें अपने श Petrol Diesel Price Today 9th October 2020: सरकारी तेल कंपनियों ने आज भी डीजल और पेट्रोल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया है। पेट्रोल की कीमतों में बीते 16 दिनों से कोई बदलाव नहीं हुआ है। शुक्रवार को दिल्ली में पेट्रोल 81.06 और डीजल 70.46 रुपये प्रति लीटर पर टिका रहा। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक 9 अक्टूबर 2020 को दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई जैसे प्रमुख शहरों में डीजल और पेट्रोल के रेट इस प्रकार रहे.. 0

