Bomberos rescatan a personas de incendio en edificio histórico en Stirling City Video Credit: KHSL - Published 5 days ago Bomberos rescatan a personas de incendio en edificio histórico en Stirling City Cuatro personas y varios gatos fueron rescatados de un edificio histórico en llamas en Stirling City el jueves. 0

shares ShareTweetSavePostSend Bomberos rescataron a cuatro personas de un incendio en un edificio hisórico en stirling city el jueves. Cal fire del condado de butte dice que los bomberos de stirling city lograron sacar a todos ilesos, incluyendo algunos gatitos. Ellos dicen que el edificio fue construido hace ás de 85 años y sirvó como la tienda general y oficina de correo postal del pueblo antes de ser convertido a una





You Might Like

Tweets about this