Rock and Roll Hall of Fame 2020 Inductions Trailer - The Rock and Roll Hall of Fame 2020 Inductions debuts Saturday, November 7 on HBO and to stream on HBO Max.

The special presentation will honor this yearโ€™s inductees: Depeche Mode, The Doobie Brothers, Whitney Houston, Nine Inch Nails, The Notorious B.I.G., T-Rex, and Ahmet Ertegun Award honorees Jon Landau and Irving Azoff.

The special will feature guests including Luke Bryan, Sean โ€œDiddyโ€ Combs, Miley Cyrus, Billy Gibbons, Dave Grohl, Don Henley, Jennifer Hudson, Billy Idol, Iggy Pop, Alicia Keys, Adam Levine, Chris Martin, Lin-Manuel Miranda, Brad Paisley, Bruce Springsteen, St.

Vincent, Ringo Starr, Gwen Stefani, Charlize Theron, Nancy Wilson and more, all highlighting the importance and influence of the 2020 inductees.

