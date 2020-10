La política de armas podría dictar cómo votan los latinos Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 02:31s - Published 5 minutes ago La política de armas podría dictar cómo votan los latinos La política de armas ha sido un tema difícil por mucho tiempo, pero típicamente no ha sido un tema principal entre los votantes latinos hasta esta elección. Un estudio del Centro de Investigación Pew encontró que 7 de cada 10 votantes latinos quieren una legislación de armas más estricta. Mas: https://www.ktnv.com/news/national/la-politica-de-armas-podria-dictar-como-votan-los-latinos 0

shares ShareTweetSavePostSend

You Might Like

Tweets about this