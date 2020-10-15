CU Hoops To Play Utah in Season Opener in Sioux Falls
CU Hoops To Play Utah in Season Opener in Sioux Falls
Creighton men's basketball will face Utah in its season opener in Sioux Falls, SD.
BEGINNINGOFFICIAL PRACTICETODAY...THE JAYS ALSOANNOUNCINGTHEIR FIRST GAMEOF THE SEASON...C-U WILL FACEUTAH WEDNESDAYNOVEMBER 25THAS PART OF ATHREE DAY, EIGHTTEAMTOURNAMENT INSIOUX FALLS,SOUTH DAKOTA...HERE'S THEBRACKET....EACH TEAM GETSTHREE GAMES...CREIGHTONTAKING THE COURTTHANKSGIVING EVEAT SIX P-M AGAINSTTHE UTES ONESPN-2...THE JAYS COULDGET FORMER M-V-C RIVAL WICHITASTATE ONTHANKSGIVING...THE TOURNEYTITLE GAME SETFOR BLACK FRIDAY...MCDERMOTT: IT'S ATOUGH WAY TO OPENTHE SEASONWITHOUT QUESTION.BUT THEOPPORTUNITY TO GETTHREE QUALITYGAMES WAS TOOGOOD FOR US TOPASS UP.IT'S TWO AND A HALFHOURS FROM OURCAMPUS.I DON'T KNOW THATTHEY'RE GOING TOALLOW A LOT OFFANS IN.BUT THE FANS THEYWILL LET IN,HOPEFULLY SOME OFOUR PEOPLE CAN GETUP THERE.IT'S ONE OF THEBETTER FIELDS INCOLLEGE BASKETBALLAND I THINK IT'LL BEREALLY GOOD FOR US.MCDERMOTT ALSOSAYINGCREIGHTON'SGAME AT K-U STILLON FOR NOWLIKELY ONDECEMBER 8TH ...THE JAYS STILLTRYING TOSCHEDULE A GAMEAGAINSTNEBRASKA...SEVERAL