FBI issues warning for National Cybersecurity Awareness Month
FBI issues warning for National Cybersecurity Awareness Month
It's National Cybersecurity Awareness Month and the FBI is issuing a warning.
Online scams are even more common now during the pandemic.
EVEN MORE COMMON NOW DURING THEPANDEMIC.CRIMINALS ARE POSING ASGOVERNMENT OFFICIALS AND OTHERPEOPLE...IN HOPES OF GETTING THEIR HANDSON YOUR STIMULUS CHECKS ORUNEMPLOYMENT.THE F-B-I SAYS...BEWARE OF ANYONE NOT WILLING TOMEET IN PERSON OR ONLYCOMMUNICATING BY EMAIL OR TEXT.AGENT JEFFREY REISING: WHY CANI NOT TALK TO THIS PERSON FACETO FACE USING SOME OF THE TECHAVAILABLE.WHY CAN'T I INTERACT, WHY ISALL OF OUR COMMUNICATION ONTEXT.IF YOU THINK YOU MIGHT BE THETARGET OF AN ONLINE SCAM...BE SURE TO FILE A COMPLAINTWITH THE F-B-I AT I-C-3.GOV.COLLEGES AND UNIVERSITIESACROSS THE COUNTRY ARE TAKING