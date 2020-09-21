Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

FBI issues warning for National Cybersecurity Awareness Month

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:41s - Published
FBI issues warning for National Cybersecurity Awareness Month

FBI issues warning for National Cybersecurity Awareness Month

It's National Cybersecurity Awareness Month and the FBI is issuing a warning.

Online scams are even more common now during the pandemic.

EVEN MORE COMMON NOW DURING THEPANDEMIC.CRIMINALS ARE POSING ASGOVERNMENT OFFICIALS AND OTHERPEOPLE...IN HOPES OF GETTING THEIR HANDSON YOUR STIMULUS CHECKS ORUNEMPLOYMENT.THE F-B-I SAYS...BEWARE OF ANYONE NOT WILLING TOMEET IN PERSON OR ONLYCOMMUNICATING BY EMAIL OR TEXT.AGENT JEFFREY REISING: WHY CANI NOT TALK TO THIS PERSON FACETO FACE USING SOME OF THE TECHAVAILABLE.WHY CAN'T I INTERACT, WHY ISALL OF OUR COMMUNICATION ONTEXT.IF YOU THINK YOU MIGHT BE THETARGET OF AN ONLINE SCAM...BE SURE TO FILE A COMPLAINTWITH THE F-B-I AT I-C-3.GOV.COLLEGES AND UNIVERSITIESACROSS THE COUNTRY ARE TAKING




You Might Like


Tweets about this

Kenneth42657001

Kenneth Burke @comcast @comcastcares @Xfinity Warning issued by @FBI for National Cybersecurity Awareness Month… https://t.co/mQs8P8GO87 1 day ago

Uther1999

Arthur FBI issues warning for National Cybersecurity Awareness Month https://t.co/CW6gs8iEFX 3 days ago


Related videos from verified sources

A New Leaf to host virtual event to increase awareness of Domestic Violence issues [Video]

A New Leaf to host virtual event to increase awareness of Domestic Violence issues

((SL Advertiser)) To register for the virtual event, Pledge Purple @Home, visit www.turnanewleaf.org/make-difference/special-events/pledge-purple.html

Credit: ABC15 Arizona     Duration: 04:25Published
A Rally for Recovery for Those Struggling with Addiction [Video]

A Rally for Recovery for Those Struggling with Addiction

September is National Recovery Month and now more than ever is it important to understand the signs and resources available to help those struggling with addiction. Whether you or someone you know has..

Credit: TODAY’S TMJ4     Duration: 05:38Published