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Pfizer enrolls 12 year olds in coronavirus vaccine trials

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:45s - Published
Pfizer enrolls 12 year olds in coronavirus vaccine trials

Pfizer enrolls 12 year olds in coronavirus vaccine trials

Pfizer is the first company to say it will start enrolling kids as young as 12 in its U.S. coronavirus vaccine trial.

It says it received permission from the FDA this month.

U-S CORONAVIRUS VACCINE TRIAL.IT SAYS IT RECEIVED PERMISSIONFROM THE F-D-A THIS MONTH.THIS IS SOMETHING THE AMERICANACADEMY OF PEDIATRICS HAS BEENPUSHING FOR.DOCTOR YVONNE MALDONADO ISAMONG THE PEDIATRICIANS WHOWROTE TO THE F- D-A IN SUPPORTOF INCLUDING KIDS IN VACCINETRIALS."I THINK THERE ARE PEOPLE WHOWOULD SIGN UP FOR A TRIAL IFTHEY FELT THAT THE DATA ONADULTS WAS WELL DESCRIBED,TRANSPARENT AND THAT SAFETY HADDEFINITELY BEEN ESTABLISHED FORADULTS."GENERALLY VACCINE TRIALS STARTWITH ADULTS ONLY AND SLOWLY ADDYOUNGER AGE GROUPS.PFIZER SAYS IT WILL ENROLL KIDSBASED ON SAFETY DATA IN ITSSTUDIES IN OLDER ADOLESCENTSAND YOUNG ADULTS.IT HASN'T SAID HOW SOON THATWILL HAPPEN.SESAME STREET IS LAUNCHING A




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