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Crime Stoppers need help solving murder

Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 00:34s - Published
Crime Stoppers need help solving murder
Crime Stoppers is seeking help to solve a murder from over two decades ago.

Scammer calls you.In Naples, Rob Manch Fox 4 inyour corner.CRIME STOPPERS IS SEEKING HELPTO SOLVE A HORRIFFIC MURDER FROMOVER TWO DECADES AGO.TOMMORROW WILL MARK 27-YEARSSINCE 30-YEAR-OLD DAVIDCOMPARETTO WAS MURDERED.

POLICESAY COMPARETTO WAS FOUND BURNEDTO DEATH INSIDE THE TRUNK OF HISCAR IN LEE COUNTY.

THEY SAYCOMPARETTO LEFT HIS JOB AT AFORT MYERS PUBLIX STORE AROUND8:30 P.M AND WAS NEVER SEEN.INVESTIGATORS BELIEVED THEPERSON RESPONSIBLE FOR HIS DEATHMAY HAVE BEEN A REGULAR ATMERMAID’




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