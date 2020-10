Condado de Shasta encaminado a más restricciones por covid-19 Video Credit: KHSL - Published 3 minutes ago Condado de Shasta encaminado a más restricciones por covid-19 Debido al aumento de casos de coronavirus en el Condado de Shasta estan próximos a ascender al nivel morado en el plan de reapertura. Han identificado a un gran número de casos relacionados al centro de atención de Windsor Redding y la Escuela Bethel del Ministerio Sobrenatural. 0

shares ShareTweetSavePostSend Nuevos casos de coronavirus acumuándose en el condado de shasta...la regón se esá preparando para caer en el nivel morado, el ás restrictivo. Salud ública del condado de shasta dice que muchos de estos nuevos casos confirmados esán relacionados con el centro de atencón de windsor redding y la escuela bethel del ministerio sobrenatural. Una vez que los condados se colocan en esa categoía morada, los negocios tienen 3 ías para cumplir con las nuevas restricciones. Salud ública del condado de shasta dijo que incluso sin los casos positivos de la escuela bethel del ministerio sobrenatural...el condado todaía estaía en rojo encaminado al nivel morado. ## el departamento de salud del condado de shasta dice que bethel alienta a los estudiantes a usar cubrebocas y se queden en casa si no se sienten bien. La escuela dice que los estudiantes deben hacerse pruebas y ponerse en cuarentena por dos semanas antes de asistir a la escuela. El departamento de salud ública y la escuela bethel creen que los casos provienen de estudiantes que esán conviviendo afuera de las clases. Salud ública del condado de shasta dice que hasta ahora, ellos no han visto un brote dentro de la comunidad de la





