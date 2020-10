Temperaturas máximas para el día viernes Video Credit: KHSL - Published 4 minutes ago Temperaturas máximas para el día viernes Siguen esas temperaturas cálidas y condiciones frescas para varias partes de nuestra región. Números fluctúan entre los altos 70s y bajos 90s. En la zonas montañosas y partes del valle, veremos días mayormente soleados. 0

shares ShareTweetSavePostSend Las condiciones cliáticas cíticas de incendios contiúan hoy con vientos decrecientes. Persiste un clima inusualmente álido y seco. ##





You Might Like

Tweets about this

Related videos from verified sources Temperaturas frescas persisten esta noche



Temperaturas máximas para jueves fluctúan entre los 60 y 90 grados atreves de la región. La parte del valle alcanzo temperaturas máximas de 90 grados. Habrá un descenso en.. Credit: KHSL Published 23 hours ago Regresa el peligro de incendios



Un sistema de alta presión en la costa oeste está resultando en un aumento gradual de temperaturas, con el regreso de ráfagas de viento para mediados de esta semana. Los vientos.. Credit: KHSL Published 4 days ago